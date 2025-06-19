Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,1%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, проседающей нефти (фьючерс на Brent торгуется у $76,5 за баррель) и сохраняющихся опасений затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; фактором поддержки выступают ожидания оптимистичных новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Индекс IMOEX2 за минуту утренних торгов просел на 0,1%, лидируют в снижении акции "АЛРОСА" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%).

К 07:01 мск индекс МосБиржи составил 2789,49 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июня, составляет 78,7174 руб. (+0,39 копейки).

Подешевели также акции ПАО "Полюс" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), "ВК" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

МКПАО "Т-Технологии" (+0,1%) подтвердило план по росту чистой прибыли на 2025 год и намерение выплачивать дивиденды регулярно. "Мы сохраняем наш прогноз на весь 2025 год - рост чистой прибыли по МСФО минимум на 40%", - сообщил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк, слова которого приводятся в сообщении об операционных результатах группы за май. "Т-Технологии" в 2024 году увеличили чистую прибыль по МСФО на 51% - до 122 млрд рублей.

Министерство финансов США продлило исключение из санкций по проекту "Сахалин-2", касающихся экспорта нефти в Японию, оказание нефтесервисных услуг, а также сделок с участием Газпромбанка, включая сделки с участием ООО "Сахалин Энерджи", для этого проекта. Как говорится в сообщении OFAC, исключения действуют до 19 декабря 2025 года. Запрет на оказание услуг по добыче нефти на территории РФ - как экспорт, так и реэкспорт соответствующих услуг - был введен 10 января 2025 года, для "Сахалина-2" было сделано исключение.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не поедет на переговоры по Украине, на которых не будет президента США Дональда Трампа. Так он ответил на вопрос о своем участии в возможном саммите мира, провести который призвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Путина, если Украина не захочет договариваться с Россией сейчас, ситуация для Киева может ухудшиться. "Мы согласны, давайте садиться и договариваться. Мы же предлагали условия договоренности в Стамбуле в 2022 году, они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась. Они сейчас такие, которые есть. По этим же стамбульским принципам мы готовы и дальше решать", - сказал он на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

Также Путин отметил, что Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях - войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения с украинской стороной.

Крупный американский бизнес заинтересован в российском рынке, контакты по этому вопросу ведутся, заявил президент РФ, выразив надежду, что прагматический подход Трампа поможет принять решения, необходимые для восстановления двусторонних отношений.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил журналистам, что пока не заинтересован в предложении президента России помочь в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.

Также Трамп в среду сказал, что США могут как присоединиться к израильским ударам по иранским ядерным объектам, так и выбрать иной путь решения проблемы. "Вы не знаете, что я буду делать. Может быть, я сделаю это, а может быть - нет", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, будут ли США наносить удары по иранским ядерным объектам. При этом на вопрос журналиста, есть ли еще время для мирного решения иранского кризиса, Трамп ответил, что "никогда не поздно". Он добавил, что ситуация станет более ясной в ближайшее время.

Тем временем, в постпредстве Ирана при ООН заявили в среду, что иранская сторона не пыталась инициировать переговоры с США. "Иран не ведет переговоры под принуждением и не должен принимать мир под принуждением", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х. В нем отмечается, что иранские официальные лица никогда не "пресмыкались у ворот Белого дома".

"Еще более отвратительно, чем его (Трампа) ложь, это его подлые угрозы "устранить" верховного лидера Ирана", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в среду президент США заявил журналистам, что представители Тегерана связывались с ним, потому что "хотели провести переговоры".

Инфляция в РФ с 10 по 16 июня 2025 года составила 0,04% после 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 16 июня составил 0,08%, с начала года - 3,64%.

Из данных за 16 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 июня замедлилась до 9,60% с 9,73% на 9 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,59% с 9,71% на 9 июня, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников накануне заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что замедление инфляции в РФ носит устойчивый характер, идет быстрее ожиданий, траектория складывается ниже текущего прогноза Минэкономразвития в 7,6%, который будет уточнен в августе.

ВВП РФ в I квартале 2025 года увеличился на 1,4% по сравнению с I кварталом 2024 года, опубликовал Росстат в среду первую оценку динамики ВВП, которая совпала с предварительными расчетами.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, поддержку рынку акций РФ оказывают выросшие цены на энергоресурсы (фьючерс нефти марки Brent с начала прошлой недели прибавил более 11%) на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Также инвесторы ожидают положительных новостей с ПМЭФ-2025, который проходит до 21 июня. На форуме будут обсуждаться темы международного сотрудничества. Тем не менее геополитическая неопределенность все еще продолжает оказывать давление на рынок акций РФ, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме начал нисходящую коррекцию. Индекс относительной силы RSI показывает перекупленность. Зоной поддержки может стать зеркальный уровень 2771,32 пункта, а при положительных новостях следующей целью роста выступит уровень сопротивления 2901,76 пункта, считает аналитик "Финама".

Американские фондовые индексы в среду изменились в пределах 0,1%, участники рынка оценивали итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и статданные по американской экономике.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Также ФРС повысила прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год до 3% с ожидавшихся в марте 2,7%, на 2026 год - до 2,4% с 2,2%, на 2027 год - до 2,1% с 2%, говорится в сообщении американского ЦБ. В то же время Федрезерв ухудшил прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 1,4% с 1,7%, на 2026 год - до 1,6% с 1,8%. Прогноз на 2027 год сохранен на уровне 1,8%.

Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году. Аналогичный прогноз руководство ЦБ дало в марте. Прогноз для ставки на конец 2026 года теперь составляет 3,6% (в марте - 3,4%), на конец 2027 года - 3,4% (3,1%).

Как заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции, ФРС находится в хорошем положении, чтобы получить больше информации о вероятном курсе движения американской экономики, прежде чем рассматривать возможность корректировки денежно-кредитной политики (ДКП). При этом сама ДКП, по его словам, также находится в "хорошем положении, чтобы своевременно реагировать на возможное развитие событий в экономике".

"Сегодня масштаб и длительность влияния [введенных президентом США Дональдом Трампом импортных] пошлин и время, которое оно займет, очень неопределённы", - сказал Пауэлл. "Влияние пошлин будет среди прочего зависеть от их конечного уровня", - отметил он.

При этом повышение пошлин в этом году наверняка приведет к росту цен и окажет давление на экономическую активность в стране, пояснил Пауэлл.

В среду также стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в мае, упало на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,256 млн в пересчете на годовые темпы. Это минимальный показатель за последние пять лет. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 1,36 млн, по данным Trading Economics.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,3%).

Инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Ранее некоторые западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность участия США в израильских ударах по иранским ядерным объектам.

На нефтяном рынке утром в четверг цены замедлили снижение.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 7:01 мск составила $76,46 за баррель (-0,3%), июльская цена фьючерса на WTI - $75,05 за баррель (-0,1%).

Цены на нефть начали активно снижаться вечером в среду на фоне неопределенности, окружающей возможное участие Соединенных Штатов в израильско-иранском конфликте.