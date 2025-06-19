Индексы МосБиржи и РТС изменились незначительно на старте торгов основной сессии

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг сохраняет консолидационные настроения на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, подросшей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $77,4 за баррель) и сохраняющихся опасений затягивания процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; фактором поддержки выступают ожидания оптимистичных новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов не показали заметных изменений; лидируют в снижении акции ПАО "Полюс" (-0,8%) и АФК "Система" (-0,5%), выросли бумаги "НОВАТЭКа" (+0,9%) и "Московской биржи" (+0,8%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2791,32 пункта (-0,02%), индекс РТС - 1117,07 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 июня, составляет 78,7174 руб. (+0,39 копейки).

Подешевели также акции Норникеля" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,1%).

МКПАО "Т-Технологии" подтвердило план по росту чистой прибыли на 2025 год и намерение выплачивать дивиденды регулярно. "Мы сохраняем наш прогноз на весь 2025 год - рост чистой прибыли по МСФО минимум на 40%", - сообщил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк, слова которого приводятся в сообщении об операционных результатах группы за май. "Т-Технологии" в 2024 году увеличили чистую прибыль по МСФО на 51% - до 122 млрд рублей.

Подорожали акции ВТБ (+0,4%), "Северстали" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Экономика РФ находится в стадии охлаждения, по ощущениям бизнеса, уже на грани перехода в рецессию, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на сессии "Экономика предложения - стратегия роста в условиях современных вызовов" в рамках ПМЭФ.

"По цифрам у нас охлаждение (в экономике - ИФ). Но у нас все наши цифры - это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, мы в общем уже, кажется, на грани перехода в рецессию", - ответил министр на вопрос модератора - в каком состоянии сейчас экономика РФ - охлаждения или рецессии.

Президент РФ Владимир Путин заявил в среду, что не поедет на переговоры по Украине, на которых не будет президента США Дональда Трампа. Так он ответил на вопрос о своем участии в возможном саммите мира, провести который призвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Путина, если Украина не захочет договариваться с Россией сейчас, ситуация для Киева может ухудшиться. "Мы согласны, давайте садиться и договариваться. Мы же предлагали условия договоренности в Стамбуле в 2022 году, они были гораздо более мягкими, чем сейчас. Сейчас ситуация поменялась. Они сейчас такие, которые есть. По этим же стамбульским принципам мы готовы и дальше решать", - сказал он на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

Также Путин отметил, что Вооруженные силы России имеют стратегическое преимущество на всех направлениях - войска РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения с украинской стороной.

Крупный американский бизнес заинтересован в российском рынке, контакты по этому вопросу ведутся, заявил президент РФ, выразив надежду, что прагматический подход Трампа поможет принять решения, необходимые для восстановления двусторонних отношений.

Президент США Дональд Трамп в среду заявил журналистам, что пока не заинтересован в предложении президента России помочь в урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.

Также Трамп в среду сказал, что США могут как присоединиться к израильским ударам по иранским ядерным объектам, так и выбрать иной путь решения проблемы. "Вы не знаете, что я буду делать. Может быть, я сделаю это, а может быть - нет", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, будут ли США наносить удары по иранским ядерным объектам. При этом на вопрос журналиста, есть ли еще время для мирного решения иранского кризиса, Трамп ответил, что "никогда не поздно". Он добавил, что ситуация станет более ясной в ближайшее время.

Тем временем в постпредстве Ирана при ООН заявили в среду, что иранская сторона не пыталась инициировать переговоры с США. "Иран не ведет переговоры под принуждением и не должен принимать мир под принуждением", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х. В нем отмечается, что иранские официальные лица никогда не "пресмыкались у ворот Белого дома".

Ранее в среду президент США заявил журналистам, что представители Тегерана связывались с ним, потому что "хотели провести переговоры".

Инфляция в РФ с 10 по 16 июня 2025 года составила 0,04% после 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 16 июня составил 0,08%, с начала года - 3,64%.

Из данных за 16 дней июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 июня замедлилась до 9,60% с 9,73% на 9 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,59% с 9,71% на 9 июня, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников накануне заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ, что замедление инфляции в РФ носит устойчивый характер, идет быстрее ожиданий, траектория складывается ниже текущего прогноза Минэкономразвития в 7,6%, который будет уточнен в августе.

ВВП РФ в I квартале 2025 года увеличился на 1,4% по сравнению с I кварталом 2024 года, опубликовал Росстат в среду первую оценку динамики ВВП, которая совпала с предварительными расчетами.

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", в четверг рынок акций РФ продолжит следить за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Вероятное присоединение к нему США вряд ли окажет сильное влияние на российские бумаги, однако все равно стоит соблюдать осторожность. Рубль продолжает укрепляться, а цены на нефть снова перешли к росту.

Аналитики компании "Цифра брокер" также констатируют сохранение напряженности на Ближнем Востоке, что отражается на динамике мировых цен на нефть. Росстат подтвердил, что ВВП России в I квартале 2025 года увеличился на 1,4% в годовом выражении, а годовая инфляция на 16 июня замедлилась до 9,6%.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что нефть и новости с ПМЭФ могут поддержать российские акции.

Нефть марки Brent смогла удержать позиции выше $75 за баррель, что дает надежду на стабилизацию ее на повышенных уровнях - это поддержит российские акции. Плюс к этому, поддержку рынку в ближайшие две сессии могут оказывать новости с ПМЭФ. "В такой ситуации ожидаем попыток индекса МосБиржи выйти выше вчерашних максимумов, а целевой диапазон на сегодня видим в границах 2750-2820 пунктов", - считает Зварич.

Американские фондовые индексы в среду изменились в пределах 0,1%, участники рынка оценивали итоги июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и статданные по американской экономике.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 4,25-4,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, завершившегося в среду. Решение сохранить ставку было принято единогласно всеми членами FOMC и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Также ФРС повысила прогноз инфляции (индекс PCE) в США на 2025 год до 3% с ожидавшихся в марте 2,7%, на 2026 год - до 2,4% с 2,2%, на 2027 год - до 2,1% с 2%, говорится в сообщении американского ЦБ. В то же время Федрезерв ухудшил прогноз роста ВВП США на 2025 год - до 1,4% с 1,7%, на 2026 год - до 1,6% с 1,8%. Прогноз на 2027 год сохранен на уровне 1,8%.

Медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает, что базовая процентная ставка опустится до 3,9% к концу 2025 года, то есть будет снижена в общей сложности на 50 базисных пунктов в этом году. Аналогичный прогноз руководство ЦБ дало в марте. Прогноз для ставки на конец 2026 года теперь составляет 3,6% (в марте - 3,4%), на конец 2027 года - 3,4% (3,1%).

Как заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции, ФРС находится в хорошем положении, чтобы получить больше информации о вероятном курсе движения американской экономики, прежде чем рассматривать возможность корректировки денежно-кредитной политики (ДКП). При этом сама ДКП, по его словам, также находится в "хорошем положении, чтобы своевременно реагировать на возможное развитие событий в экономике".

"Сегодня масштаб и длительность влияния [введенных президентом США Дональдом Трампом импортных] пошлин и время, которое оно займет, очень неопределённы", - сказал Пауэлл. "Влияние пошлин будет среди прочего зависеть от их конечного уровня", - отметил он.

При этом повышение пошлин в этом году наверняка приведет к росту цен и окажет давление на экономическую активность в стране, пояснил Пауэлл.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,2-0,4%).

Негативное влияние на мировые рынки продолжает оказывать ирано-израильский конфликт и опасения, что США могут быть в него втянуты напрямую, сообщает Trading Economics.

В пятницу Народный банк Китая объявит размер базовой процентной ставки, при этом аналитики не ожидают ее изменения с текущего уровня.

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут на фоне неопределенности планов США относительно участия в ирано-израильском конфликте.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $77,36 за баррель (+0,9% и +0,3% накануне), июльская цена фьючерса на WTI - $75,92 за баррель (+1,1% и +0,4% в среду).

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. Инвесторы опасаются, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта между Израилем и Ираном может привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Президент США Трамп повторил, что не исключает возобновления переговоров с Тегераном по атому, подчеркнув, что следует добиться завершения ирано-израильского конфликта как можно быстрее. При этом он отметил, что итогом обязательно должны быть гарантии, что у Тегерана не будет ядерного оружия.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 11,473 млн баррелей. Это рекордное падение запасов с июня прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.