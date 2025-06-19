Рубль утром слегка снизился к юаню в ожидании новостей с ПМЭФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань немного подрос на Московской бирже утром в четверг. Рубль опустился, несмотря на укрепление нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,886 руб. (+1,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 1,32 коп. выше уровня действующего официального курса.

Участники рынка находятся в ожидании новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). В четверг открывается основная программа форума. На пленарном заседании 20 июня традиционно выступит президент России Владимир Путин.

Диапазон курса валютной пары юань/рубль в 10,5-11 руб. за юань сохранит актуальность в конце текущей недели, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Пока не видим предпосылок смещения баланса спроса и предложения на валютном рынке. Полагаем, что диапазон 10,5-11 руб. за юань сохранит свою актуальность и в конце недели, несколько более вероятными видим попытки курса продвинуться в направлении его нижней границы", - пишет эксперт в комментарии.

Нефть

Цены на нефть повышаются утром в четверг на фоне неопределенности планов США относительно участия в ирано-израильском конфликте.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:09 по Москве поднимается на 1,15% до $77,57 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожают на 1,42% до $76,17 за баррель.

Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания рынка. Инвесторы опасаются, что дальнейшее нарастание напряженности в регионе и расширение конфликта между Израилем и Ираном могут привести к ограничению судоходства в Ормузском проливе и перебоям в поставках нефти.

Между тем, как показали опубликованные накануне данные Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 11,473 млн баррелей. Это рекордное падение запасов с июня прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.