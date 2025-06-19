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Глава МИД Венгрии заявил, что страна хочет сохранить поставки по нефтепроводу "Дружба"

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Поставки газа из России в Венгрию в 2025 году составят 8-8,5 млрд кубометров, таким образом, газопровод "Турецкий поток" будет использован на максимуме, сказал журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Он сказал также, что из Венгрии в Словакию поставляется порядка 2 млрд кубометров (в годовом исчислении - ИФ).

Сийярто также сказал, что мощности нефтепровода из Хорватии недостаточно для снабжения Венгрии нефтью, поэтому страна хочет сохранить поставки по нефтепроводу "Дружба".


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Петер Сийярто Турецкий поток Дружба
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