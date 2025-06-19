Глава МИД Венгрии пообещал бороться с предложением ЕК по отказу от газа из РФ

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Предложение Еврокомиссии по отказу от российского газа нарушает европейское законодательство, Венгрия будет выступать против столько, сколько это необходимо, заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы полностью отвергаем предложение ЕК, мы думаем, что это нарушает европейское законодательство, потому что оно говорит, что определение национального энергетического микса - это исключительно компетенция стран", - сказал он.

Сийярто добавил, что реализация этого предложения вызовет серьезную зависимость Венгрии от определенных источников, и это будет определенно "шаг назад" от диверсификации.

"Мы будем выступать против, как долго нужно, потому что мы не хотим отказываться от энергетического сотрудничества с Россией. Российские поставки были надежными, дешевыми, а другие источники - менее надежные и более дороги, мы не хотим менять источники", - подчеркнул он.