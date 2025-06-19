Глава "Северстали" не исключил остановку ряда металлургических производств в РФ

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев не исключает остановку некоторых металлургических производств в России, чтобы сбалансировать предложение.

"Не исключена, на мой взгляд, даже остановка некоторых производств металлургических в Российской Федерации для того, чтобы сбалансировать предложение, - заявил Шевелев в эфире телеканала "Россия 24". - Надеюсь, до этого не дойдет, и вовремя мы успеем немножко, так сказать, ослабить жесткую хватку ДКП (денежно-кредитной политики). Но пока все идет к тому, что мы можем столкнуться в том числе и с остановкой даже некоторых предприятий, у которых не очень хорошо с себестоимостью".

В ответ на вопрос, может ли сама "Северсталь" в текущей ситуации свернуть какие-то проекты, Шевелев подтвердил, что такой риск есть. "Вы знаете, вероятность есть. Такой риск, безусловно, существует. Но при этом на сегодняшний день мы ставим себе задачей не сокращать, не переносить вправо наши крупные инвестиционные проекты, - заявил глава "Северстали" . - Потому что, я уже сказал, они закладывают нашу будущую конкурентоспособность".