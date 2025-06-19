МВФ предупредил о риске стагнации в экономике Европы

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) предупредил об угрозе стагнации европейской экономики из-за торговых конфликтов и низкого внутреннего спроса.

Апрельский прогноз МВФ для экономики еврозоны предусматривает рост всего на 0,8% в текущем году, причем риски для этого прогноза сильно смещены в негативную сторону, отмечается в сообщении фонда.

МВФ призвал европейские власти принять срочные и решительные меры для поддержки экономического роста и инвестиций. В частности, важной мерой станет укрепление единого рынка ЕС, поскольку фрагментация внутри Европы вредит инновациям и бизнесу.

По оценкам фонда, внутренние барьеры между странами ЕС эквивалентны 44%-й пошлине на товары и 110%-му тарифу на услуги. Устранение этих барьеров за счет унификации регуляторных требований, реформы рынка капитала и улучшения трудовой мобильности позволит увеличить ВВП ЕС примерно на 3% в течение 10 лет.

Кроме того, МВФ охарактеризовал финансовый сектор Европы как "адекватно капитализированный" и обладающий достаточной ликвидностью. В то же время фонд выразил обеспокоенность потенциальными угрозами для финансовой стабильности со стороны небанковских финансовых организаций.