Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу демонстрирует умеренное снижение на фоне коррекции нефти вниз (фьючерс на Brent откатился к $76,8 за баррель) на надеждах сокращения напряженности на Ближнем Востоке; игроки ожидают новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), где ожидается выступление президента РФ Владимира Путина. Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов просели на 0,2%, лидируют в снижении акции ПАО "Полюс" (-1,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2777,47 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1114,83 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 июня, составляет 78,4839 руб. (-23,35 копейки).

Подешевели также акции "Роснефти" (-1%), "Группы компаний ПИК" (-1%), ОК "Русал" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), "ФосАгро" (-0,6%), "Норникеля" (-0,4%), "ВК" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1% и -0,5% "префы"), АФК "Система" (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,5% "префы"), "Т-Технологий" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).

Ситуация вокруг Ирана и Израиля

Президент США Дональд Трамп намерен принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель, сообщили в четверг в Белом доме. "Основываясь на том, что есть шанс для обстоятельных переговоров, которые, может быть, пройдут с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение о том, переходить ли к действиям, в течение последующих двух недель", - зачитала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявление Трампа на брифинге.

Ранее Трамп заявил, что пока не принял окончательное решение о том, как он будет решать иранскую проблему. "У меня есть идеи на этот счет, но решения пока нет и, возможно, не будет до последних секунд", - сказал он.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми на запланированных на пятницу переговорах в Женеве передаст иранскому коллеге Аббасу Аракчи послание от администрации США, передает Sky News. "Лэмми привезет с собой послание от администрации Трампа", - отмечается в сообщении.

После встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне в четверг Лэмми заявил, что они обсудили, "как сделка может предотвратить углубление конфликта", и что в ближайшие две недели будет "окно" для достижения дипломатического решения.

В пятницу в Швейцарии пройдет встреча глав МИД Великобритании, Франции и ФРГ с Аракчи. При этом западные СМИ передали в ночь на пятницу, что иранская сторона подтвердила свое участие в переговорах. Предполагается, что на встрече речь пойдет о способах дипломатического урегулирования кризиса между США и Ираном.

При этом Sky News отмечает, что в Женеве не будет представлена еще одна ключевая сторона: Израиль, который уже несколько дней наносит удары по объектам на территории Ирана. Заявленная цель операции - лишить Тегеран возможности разработать ядерное оружие. Иранская сторона, в свою очередь, наносит ракетные удары по Израилю.

ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин в основной день ПМЭФ в пятницу выступит на пленарном заседании, а также встретится с некоторыми гостями "на полях" мероприятия.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в преддверии пленарного заседания подчеркнул, что оно станет центральным мероприятием форума. "Что касается выступления нашего президента, то оно, как обычно, затронет оценку текущей ситуации в российской экономике, затем президент поделится своим взглядом на положение дел в мировой экономике, политике и охарактеризует состояние и перспективы отношений нашей страны с рядом важнейших зарубежных партнеров", - сказал Ушаков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил, что предстоящее выступление главы государства на пленарном заседании будет объемным. Также Песков выразил уверенность, что среди тем обсуждения будет поднят и вопрос текущей ключевой ставки ЦБ. "Я уверен, что так или иначе (об этом - ИФ), конечно, пойдет речь", - сказал он.

Мнение экспертов

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", основное внимание инвесторов приковано к ПМЭФ-2025, где ожидаются ключевые заявления, формирующие экономический ландшафт. Спикеры отмечают, что текущее укрепление рубля не отражает показатели торгового баланса, но является следствием жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. Вице-премьер заявил, что власти и Банк России не регулируют валютный курс, который остается плавающим, и ожидается его выравнивание в сторону прогнозных значений по мере смягчения денежно-кредитных условий. Для экспортеров сильный рубль не является комфортным. Высказывалось мнение, что оптимальным для экспортеров и импортеров был бы курс на уровне 100 руб./$1.

Что касается ключевой ставки ЦБ, то ее длительное удержание на высоком уровне привело к тому, что многие компании находятся под угрозой дефолтов, хотя массовых банкротств не ожидается. Снижение ставки регулятором на 1 п.п. (до 20% годовых) дает некоторую экономию для бюджета и корпораций, однако бизнес считает, что общая ситуация остается тревожной. Глава Банка России подтвердила, что регулятор будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции.

Из корпоративных новостей внимания заслуживают результаты SPO "Озон Фармацевтика": цена размещения составила 42 руб. за одну акцию. В результате размещения компания привлекла 2,8 млрд руб., а доля акций в свободном обращении увеличилась на 6 п.п. На розничных инвесторов пришлось около 37% в общем объеме размещения.

В целом, несмотря на некоторые вызовы, связанные с жесткой денежно-кредитной политикой и крепким рублем, наблюдается адаптация экономики и бизнеса к текущим условиям. В пятницу на ПМЭФ ожидается выступление президента России. Рынок, скорее всего, будет реагировать на его выступление положительно, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что сильных триггеров для роста индекса МосБиржи пока не наблюдается.

В пятницу, учитывая насыщенный день на ПМЭФ и возобновление после выходного торгов на рынке США, волатильность на российском рынке акций может повыситься. Целевым по индексу МосБиржи видится диапазон 2750-2820 пунктов, причем не исключен откат индекса к его нижней границе к вечеру в случае ухудшения ситуации на рынке нефти. В целом текущий баланс рыночных рисков по-прежнему смещен в сторону снижения, считает Локтюхов.

Зарубежные рынки

Торги на американских фондовых биржах в четверг не проводились в связи с праздником (Juneteenth, также известный как День Свободы).

В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,2-0,3%).

Потребительские цены в Японии в мае выросли на 3,5% в годовом выражении, сообщается в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 3,6% в предыдущий месяц и находится на минимуме с ноября 2024 года. Между тем темпы подъема цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) ускорились до 3,7% с 3,5% в апреле. Это максимальный уровень более чем за два года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 3,6%, по данным Trading Economics.

Народный банк Китая по итогам июньского заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, на пять лет - 3,5%. Обе ставки находятся на минимальных в истории отметках. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены снижаются после скачка накануне до максимума с конца января, вызванного опасениями удара США по Ирану в ближайшие выходные.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $76,82 за баррель (-2,6% и +2,8% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $75,5 за баррель (-0,2% к уровню среды).

Нефть резко подорожала в четверг на фоне новых ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Кроме того, СМИ со ссылкой на источники писали, что президент США Трамп все больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по стране.

Однако опасения скорого вовлечения США в конфликт несколько утихли после того, как пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт зачитала заявление Трампа, в котором он выразил намерение принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель.