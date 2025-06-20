Рынок акций РФ в пятницу просел к 2750п по индексу МосБиржи из-за снижения нефти

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне коррекции нефти вниз (фьючерс на Brent опустился ниже $76,6 за баррель) на надеждах сокращения напряженности на Ближнем Востоке; игроки оценивали заявления президента РФ Владимира Путина в ходе его выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Индекс МосБиржи опустился в район 2750 пунктов, лидировали в снижении акции "Группы компаний ПИК" (-5,2%), "ВК" (-3,9%), АФК "Система" (-3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2751,04 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1103,97 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 июня, составил 78,5016 руб. (+1,77 копейки).

По итогам недели индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,03-0,66%, курс доллара от ЦБ РФ снизился на 0,5 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "Роснефти" (-2,9%), "Газпрома" (-2,2%), "Норникеля" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), "НЛМК" (-1,4%), "ММК" (-1,4%), ПАО "Полюс" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), ОК "Русал" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "Аэрофлота" (-1%), Сбербанка (-1% и -0,4% "префы"), "МТС" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Качество корпоративного и розничного кредитного портфеля Сбербанка ухудшается, но динамика складывается лучше ожиданий, сообщил журналистам президент - председатель правления Сбера Герман Греф.

"У нас оправданы наши опасения. Качество портфеля физических лиц и юридических лиц постепенно начинает ухудшаться. Наши прогнозы были немножко более пессимистичными, но траекторию мы предсказали правильно. Мы всегда действуем таким образом, что мы чуть-чуть создаем больше запасов, чтобы не оказаться в непредвиденной ситуации", - сказал Греф журналистам в кулуарах делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2025.

Подорожали в пятницу акции банка ВТБ (+3,1%), "Московской биржи" (+0,3%).

Банк ВТБ планирует улучшить прогнозы по чистой процентной марже и чистым комиссионным доходам на 2025 год, заявил "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов в кулуарах ПМЭФ-2025. "По марже будет расширение: мы таргетировали 1%, хотим повысить прогноз до 1,5%. По прогнозу чистых комиссионных доходов тоже будет улучшение. По резервам сохраняем прогноз, они и так были экстремально низкими", - сказал он.

Ранее на этой неделе Пьянов заявил, что ВТБ будет повышать прогноз по чистой прибыли на 2025 год до около 500 млрд рублей с прежних ожиданий в 430 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2025 заявил, что стратегическая задача на 2025 год - переход к сбалансированному росту; инфляция в России снижается быстрее ожиданий, началось смягчение ДКП, нельзя допустить реализации рисков стагнации или рецессии в экономике РФ.

"Наша важнейшая задача текущего года - обеспечить переход экономики на траекторию сбалансированного роста. Что это значит? Мы должны добиться умеренной инфляции и низкой безработицы", - сказал он. По его словам, годовая инфляция снизилась на 16 июня до 9,6%. "Здесь сыграли свою роль как активная работа правительства по развитию экономики предложения, так и ответственные действия ЦБ", - отметил президент.

Также Путин призвал Государственную думу ускорить принятие законопроекта о платформенной экономике, поручил проанализировать текущее регулирование традиционной розничной торговли, призвал Банк России и правительство ускорить подготовку к масштабированию цифрового рубля, определиться со сроками.

Россия должна выстраивать новое качество внешней торговли, увеличивая ненефтегазовый экспорт, одновременно повысив импорт трудоинтенсивных товаров и услуг, производство которых требует больших трудовых ресурсов, заявил Путин.

Что касается ситуации с Украиной, то Россия настаивает на признании реалий на земле, а не требует от Украины капитуляции, заявил президент РФ. "Мы не добиваемся капитуляции со стороны Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", - заявил Путин в пятницу в рамках пленарной сессии ПМЭФ.

Комментарии аналитиков

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ снизился в пятницу, коррекции способствовало падение цен на нефть. Акции отдельных компаний индивидуально реагировали на комментарии и новости с продолжающегося ПМЭФ.

Акции ВТБ выглядели лучше рынка после информации о том, что банк уточнил размер допэмиссии в сумму около 80 млрд руб., планирует зарегистрировать ее до конца III квартала 2025 года, а также проинформировал, что чистая прибыль по МСФО за первые 6 месяцев года составит около 280 млрд руб. "Озон Фармацевтика" (-3,8%) при SPO привлекла 2,8 млрд рублей, а цена в рамках размещения составила 42 рубля за акцию, по нижней границе объявленного коридора.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская, индекс Мосбиржи на неделе на подъеме протестировал рубеж 2800 пунктов, но по итогам пятидневки откатился на прежние уровни, в район 2750 пунктов.

На ПМЭФ прозвучало множество заявлений, включая заявление главы Банка России, намекающих на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики. Этот позитив быстро уловил рынок долга, что отразилось в позитивной динамике индекса RGBI, однако акции пока не впитали в себя эти ожидания. Второй момент - это многочисленные заявления о необходимости более слабого рубля. Если в скором времени произойдет разворот инвалют вверх, то это послужит драйвером для переоценки акций экспортеров. Таким образом, можно выделить два скрытых нереализованных драйвера роста для российских акций, считает эксперт.

Также фактором риска выступает ситуация на Ближнем Востоке - она пока развивается по сценарию дальнейшей эскалации, что заметно по поведению нефтяных фьючерсов, которые удерживают баланс вблизи верхней границы своего торгового диапазона. Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 июня: коррекционное снижение к 2725 пунктам с возможным последующим разворотом вверх и повторными попытками штурма 2800 пунктов, полагает Рокотянская.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых рынках в пятницу наблюдаются смешанные настроения. Внимание инвесторов направлено на развитие ситуации на Ближнем Востоке, где Израиль и Иран продолжают наносить друг по другу авиаудары. Главные опасения связаны с возможным прямым вовлечением США в конфликт, что приведет к его резкой эскалации. По словам представителей Белого дома, Трамп примет решение о возможном участии Штатов в ударах по Ирану в течение двух недель, при этом американский президент по-прежнему не исключает дипломатического урегулирования иранской проблемы.

Российские фондовые индексы продолжили постепенное сползание вниз в отсутствии каких-то значимых драйверов для роста. Давление на отечественные акции оказывает отсутствие подвижек в деле урегулирования украинского конфликта, при этом новости с ПМЭФ также не дают особых поводов для оптимизма. Так, некоторые представители правительства предупредили о "переохлаждении" экономики страны и возможном ее скатывании в рецессию, а руководители крупных компаний жалуются на трудности с развитием бизнеса в условиях жесткой ДКП и крепкого рубля.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи встретил на дневном графике сопротивление вблизи верхней границы локального "треугольника". "Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 2720 пунктов, а при ее пробитии ближайшей целью дальнейшего движения вниз станет поддержка 2600 пунктов", - считает Додонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на нефтяном рынке инвесторы фиксируют прибыль на фоне новостей о намерении США отложить принятие решения по Ирану, надеясь на продолжение стабильных поставок нефти из ближневосточного региона. По итогам недели котировки обеих сортов готовы прибавить более 3%, отыгрывая неопределенность в отношении рисков перекрытия Ормузского пролива.

Западные фондовые площадки в конце недели не показывали единой динамики и пытались отыграть часть потерь последних дней на надеждах отсутствия эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Индексы Мосбиржи и РТС снизились в ожидании геополитических сигналов и возможного объявления даты переговоров с Украиной на следующей неделе. Протоколы заседания ЦБ РФ при этом показали, что представители регулятора видят больше оснований для прогнозов ослабления инфляции необходимыми темпами, но в ЦБ также отметили сохранение беспокойства в отношении инфляционных ожиданий населения.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,3%, CAC 40 и DAX прибавляют 0,4-1,3%) и в США (индексы акций к 18:50 МСК изменились на 0,04-0,3%).

Народный банк Китая по итогам июньского заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых, на пять лет - 3,5%. Обе ставки находятся на минимальных в истории отметках. Аналитики также не ожидали их изменения, сообщает Trading Economics.

Президент США Дональд Трамп намерен принять решение относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана в течение ближайших двух недель, сообщили в четверг в Белом доме. "Основываясь на том, что есть шанс для обстоятельных переговоров, которые, может быть, пройдут с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение о том, переходить ли к действиям, в течение последующих двух недель", - зачитала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявление Трампа на брифинге.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены снижаются на ослаблении опасений, связанных с участием США в конфликте между Израилем и Ираном.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве составила $76,58 за баррель (-2,9% и +2,8% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $75,0 за баррель (-0,1% к уровню среды).

Накануне торги WTI не проводились из-за праздника в США, при этом срок биржевого обращения июльских контрактов истекает с закрытием сессии в пятницу.

В четверг цена на Brent достигла максимума с конца января. Поддержку нефтяным котировкам последние дни оказывает обеспокоенность участников рынка тем, что расширение ирано-израильского конфликта может привести к перебоям в поставках через Ормузский пролив.

Накануне СМИ со ссылкой на источники писали, что президент США Дональд Трамп все больше склоняется к мысли о задействовании американских сил для ударов по стране.

Рынок оценивает вероятность блокировки Ормузского пролива менее чем в 20%, пишут аналитики JPMorgan, по прогнозам которых полное прекращение поставок через пролив может привести к росту цен на нефть до $120-$130 за баррель.

Опасения по поводу эскалации напряженности в регионе немного ослабли на новостях о том, что Трамп не намерен спешить с принятием решения относительно возможности участия Вашингтона в боевых действиях против Ирана.

Между тем в пятницу в СМИ появились сообщения о том, что ЕС останавливает реализацию планов по снижению "потолка" цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель из-за ирано-израильского конфликта. "Идея снизить "потолок" цен, вероятно, не преуспеет из-за обстановки на Ближнем Востоке и волатильности цен", - цитирует Politico источник в дипломатических кругах ЕС.

Западные нефтегазовые компании, покинувшие российские проекты несколько лет назад, пока не проявляют инициативу для возвращения, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах ПМЭФ-2025.

Вице-премьер добавил, что правительство уже подготовило предварительное предложение по критериям для иностранных компаний, которые пожелают возобновить свою деятельность в РФ: "Сейчас идет их (критериев - ИФ) обсуждение и совершенствование".

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ГК "Самолет" (-4,8%), ЦИАН (-4,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-3,8%), "СПБ биржи" (-3,5%), "ТГК-14" (-3,5%), ПАО "Ламбумиз" (-3,2%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-3,2%), "Русснефти" (-2,8%).

ПАО "Озон Фармацевтика" (-3,8%, до 43,98 рубля) в ходе SPO на "Московской бирже" разместило акции по 42 рубля за бумагу, объем сделки составил 2,8 млрд рублей, сообщила компания. Цена SPO соответствует нижней границе ранее объявленного ценового ориентира предложения - 42-45 рублей за акцию.

В рамках SPO было продано 65,9 млн акций компании, в результате чего доля акций в свободном обращении возросла на 6 процентных пунктов. Таким образом, по итогам SPO free float "Озон Фармацевтики" вырос с 7,8% до 13,8%.

"Компания планирует использовать полученные средства (структура сделки - cash-in) на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели", - говорится в сообщении. Отмечается, что увеличение доли акций в свободном обращении создаст условия для включения акций компании в первый уровень листинга Московской биржи.

Выросли в пятницу акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (+5,6%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+4,8%), "префы" ПАО "Россети Томск" (+3,3%), акции "Башнефти" (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 54,56 млрд рублей (из них 16,86 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,7 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,68 млрд рублей на акции "Газпрома").