Путин отметил деполитизированный характер деятельности ОПЕК

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Россия согласна с оценками ОПЕК по темпам роста мирового потребления нефти, отмечает деполитизированный характер деятельности альянса, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с генсеком ОПЕК Хайтамом аль-Гайсом.

"Мы согласны с вашими прогнозами, что потребности в энергоресурсах и в нефти, безусловно, будут оставаться на высоком уровне - 105 млн баррелей в сутки (актуальный прогноз ОПЕК по мировому потреблению нефти в 2025 году - ИФ). И так это будет оставаться в ближайшее время. Мы тоже согласны с этими оценками", - сказал Путин.

Глава государства отметил деполитизированный характер деятельности альянса, которая направлена "на обеспечение устойчивости мировых энергетических рынков".

Путин также пригласил генерального секретаря ОПЕК принять участие в Российской энергетической неделе (РЭН), которая пройдет в Москве осенью.

В свою очередь, аль-Гайс в беседе с российским президентом заявил, что аналитики ОПЕК в своих прогнозах не опираются на идеологию: "Мы хотим деполитизировать нефть как товар и саму организацию, потому что мы отвечаем за 30% энергобаланса в мире".

Генсек ОПЕК также отметил, что сотрудничество альянса и России находится на "впечатляющем уровне": как на уровне министров, так и на техническом уровне.