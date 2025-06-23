Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились в начале торгов основной сессии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник растерял позитивный импульс утренних торгов, подогретых скачком мировых цен на нефть (фьючерс на Brent превышал $80 за баррель, но потом скатился к $78 за баррель) на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке после атаки США на ядерные объекты Ирана. Сдерживающими факторами для покупателей остаются неопределенность сроков урегулирования конфликта вокруг Украины и санкционные риски в отношении России.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2752,55 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1104,58 пункта (+0,06%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%, лидируют в росте акции "Роснефти" (+2,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 июня, составляет 78,5016 руб. (+1,77 копейки).

Подорожали также акции ВТБ (+2%), "Газпрома" (+0,9%), "ВК" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "ФосАгро" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-2,2%), "Северстали" (-1,4%), "НЛМК" (-1,3%), АФК "Система" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,2%), "ММК" (-1,2%), "Т-Технологии" (-1,2%), "Норникеля" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,3%), Сбербанка (-0,1%).

Американский президент Дональд Трамп сообщил вечером в субботу (по вашингтонскому времени), что США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. "Мы провели очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране - Фордо, Натанз, Исфахан. Все наши самолеты покинули иранское воздушное пространство", - написал он в соцсети Truth Social. Говоря об объекте в Фордо, Трамп заявил, что на него сбросили "полный боезапас бомб".

После этого Трамп призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и мирно урегулировать остающиеся разногласия. По словам Трампа, Ирану следует мирно решить разногласия с США, чтобы избежать дальнейших ударов по своей территории.

"Любой ответный удар Ирана по Соединенным Штатам Америки будет встречен с гораздо большей силой, чем то, что произошло сегодня вечером", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп также сообщил, что США удалось при помощи авиаударов полностью уничтожить иранские ядерные объекты. По его словам, ядерные объекты Ирана "полностью уничтожены".

Тем временем иранская государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что еще до нанесения США ударов по ядерным объектам Ирана они были эвакуированы. В сообщении говорится, что "три иранских ядерных объекта были эвакуированы некоторое время назад". В то же время региональные власти подтвердили нанесение американскими ВВС ударов по районам расположения объектов.

По данным Комиссии по ядерному и радиологическому регулированию Саудовской Аравии, после ударов США по трем ключевым иранским ядерным объектам в арабских государствах Персидского залива радиоактивных следов не обнаружено.

Как сообщило в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на источник, иранские специалисты вывезли наибольшую часть обогащенного урана из ядерного объекта Фордо.

Удары Израиля и США по Ирану лишили Тегеран возможности вести переговоры с Западом по ядерной проблеме, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи. По его словам, Тегеран выступает за решение проблем путем переговоров, однако в случае с США этот путь, возможно, нереалистичен.

Турецкое агентство "Анадолу" сообщило в воскресенье, что Аракчи направился из Стамбула в Россию, а в понедельник он рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию после американских ударов по Ирану. МИД РФ в воскресенье вечером подтвердил приезд главы МИД Ирана в Москву для переговоров, а в понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин встретится с Аракчи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресенье заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Тегеран даст ответ на американские удары по ядерным объектам, сообщили французские СМИ. "Американцы должны получить ответ на агрессию", - сказал, по их данным, иранский президент в ходе телефонного разговора.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", высокие цены на нефть поддерживают интерес инвесторов к покупке акций нефтедобывающих компаний, и в краткосрочной перспективе эта тенденция, вероятно, продолжится. Инвесторы опасаются резкого скачка нефтяных цен в случае, если Иран решится заблокировать Ормузский пролив, через который транспортируется около 20% мировых поставок нефти. Тем не менее в условиях текущей напряженности нефтяные котировки могут учитывать геополитическую премию и оставаться относительно высокими вне зависимости от того, как дальше будут развиваться события. Даже в случае гипотетической деэскалации противоречия сторон никуда не исчезнут, что будет способствовать сохранению неопределенности и поддержит цены на нефть, полагают эксперты "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов, полагает, что в понедельник индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2720-2780 пунктов, при этом акции "нефтянки" могут получить поддержку от выросшей нефти на фоне ухудшении ситуации на Ближнем Востоке из-за атак США на Иран.

"Оснований рассматривать базовым сценарием серьезное нарушение судоходства и поставок нефти в Персидском заливе, с развитием ралли на рынке нефти, пока недостаточно. На рынке акций РФ склонны ожидать скорее точечной поддержки в наиболее выигрывающих от эскалации "фишках" нефтегазового сектора, в первую очередь, "Роснефти" и "Транснефти". В целом продолжаем смотреть на рынок акций консервативно, опасаясь, ввиду высокой степени геополитической неопределенности, развития отката индекса МосБиржи на этой неделе в район майских минимумов, в зону 2650-2700 пунктов", - считает Локтюхов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", неопределенность усиливается, но техническая картина на российском рынке акций пока не поменялась.

Индекс МосБиржи продолжает торговаться в "сужающемся треугольнике". На этой неделе, если не случится каких-либо шоков, есть риск коррекции вниз в пределах 1,9% в рамках текущего "треугольника". Однако среднесрочно вероятность роста российского рынка весьма значительная. Основной позитивный фактор для поступательного движения вверх - начало цикла монетарного смягчения ЦБ РФ. Очередное заседание ЦБ и решение по ключевой ставке намечено на конец июля. Однако не стоит забывать и про цены на нефть: если конфликт на Ближнем Востоке на этой неделе перейдет в более жесткую фазу, это позитивно скажется на котировках нефти, что может оказать поддержку российскому рынку акций, полагают эксперты "БКС МИ".

В США индексы акций в минувшую пятницу изменились на 0,1-0,5%: подрос Dow (+0,1%), просели S&P 500 (-0,2%) и Nasdaq (-0,5%).

Инвесторы оценивали перспективы снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США и продолжали следить за динамикой ирано-израильского конфликта.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в пятницу, что центральный банк США может снизить ключевую ставку уже в июле. "Мы можем сделать это уже в июле. Думаю, у нас есть пространство для снижения ставки, а затем мы сможем посмотреть, что будет происходить с инфляцией", - сказал он в интервью CNBC.

Это заявление противоречит позиции главы ФРС Джерома Пауэлла, который отмечал, что регулятор находится в хорошем положении, чтобы получить больше информации о вероятном курсе движения американской экономики, прежде чем рассматривать возможность корректировки денежно-кредитной политики.

Зарубежные фондовые рынки

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-0,2%).

Японский рынок снизился третью торговую сессию подряд, несмотря на хорошие статданные. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии в июне увеличился до 51,4 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, по предварительным данным S&P Global. Индикатор находится выше пограничного уровня 50 пунктов третий месяц подряд.

Индекс PMI в промышленности Японии поднялся до 50,4 пункта с 49,4 пункта в мае, в сфере услуг - до 51,5 пункта с 51 пункта.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в понедельник цены выросли на возросших опасениях перебоев с поставками в случае блокады Ормузского пролива в результате эскалации напряженности на Ближнем Востоке. На старте азиатских торгов цена Brent локально взлетала выше $80 за баррель, после чего скорректировалась.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $78,01 за баррель (+1,3% и -2,3% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $74,81 за баррель (+1,3%).

Участники нефтяного рынка опасаются, что Иран может отреагировать перекрытием движения судов через Ормузский пролив. По сообщениям СМИ, в поддержку такой меры высказался иранский парламент. Блокада пролива может привести к значительным перебоям в поставках нефти.

Иран столкнется с огромными экономическими трудностями, если решит перекрыть движение судов по Ормузскому проливу, заявил в воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Вся их экономика зависит от Ормузского пролива. Если они хотят уничтожить свою экономику и создать перебои в мировой торговле, то да, им стоит перекрыть пролив", - сказал он в эфире телеканала NBC.

Вэнс подчеркнул, что считает подобный шаг самоубийственным для Тегерана. "Пойдут ли они на это? Не думаю, что в подобных мерах есть какой-то смысл", - подытожил вице-президент.