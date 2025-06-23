Нацбанк Белоруссии с 25 июня впервые за 2 года повышает ставку рефинансирования, до 9,75%

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Национальный банк Белоруссии впервые с 28 июня 2023 года решил повысить ставку рефинансирования - с 9,5% до 9,75% годовых с 25 июня этого года, сообщила пресс-служба Нацбанка.

"Принято решение о повышении с 25 июня 2025 года ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов - до 9,75% годовых, и ставок по постоянно доступным операциям поддержки ликвидности (кредит овернайт, СВОП овернайт) и двусторонним операциям поддержки ликвидности (ломбардные кредиты по фиксированной ставке и сделки СВОП) на 25 базисных пунктов - до 11,25% годовых", - говорится в пресс-релизе Нацбанка.

Решение принято "с учетом складывающейся повышенной траектории инфляции" и направлено на повышение привлекательности сбережений, что должно обеспечить рост ресурсной базы банков для стимулирования их инвестиционной активности, поясняется в сообщении.

Регулятор также отметил, что, "несмотря на сохранение положительной динамики экономического роста, усиливается макроэкономический дисбаланс, вызванный наращиванием разрыва между темпами роста производительности труда и заработной платы". В сообщении поясняется, что ускоренный рост зарплат приводит к увеличению потребительского импорта и усиливает риск повышения давления на сальдо текущего счета платежного баланса.

В то же время Нацбанк констатировал устойчивый профицит ликвидности в банковской системе и рост денежной массы в мае (в годовом выражении) на уровне выше 15%.

В сообщении говорится, что "перечисленные меры будут способствовать усилению сберегательной активности экономических субъектов, снижению интенсивности инфляционных процессов в стране и, соответственно, поддержанию покупательной способности доходов населения".

Ранее сообщалось, что в Белоруссии годовая инфляция в мае (по сравнению с маем прошлого года) ускорилась до 7,1% с 6,5% в апреле и 5,9% в марте.

Власти Белоруссии планируют в этом году ограничить рост потребительских цен на уровне не более 5% против 5,2% в прошлом году.

В Белоруссии сохраняется госрегулирование цен практически на все товары потребительской корзины, а также на основные услуги.

Ставка рефинансирования на уровне 9,5% действовала с 28 июня 2023 года после того, как Нацбанк в первом полугодии того же года снижал ставку 6 раз.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2025 год, среднегодовая ставку рефинансирования планировалась на уровне 9-9,3% годовых.