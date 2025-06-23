Рубль немного укрепился к юаню на подготовке экспортеров к налоговым выплатам

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подрос на подготовке экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 10,8695 руб., что на 2,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 июня на 20,93 копейки, до 78,2923 руб., и уменьшил курс евро на 29,68 копейки, до 89,8388 руб.

"Рубль показал стабильную динамику на прошлой неделе, незначительно изменившись относительно мировых валют. Поддержку рублю оказывал существенный рост цен на нефть, произошедший на фоне появления новостей относительно участия США в конфликте на Ближнем Востоке. Китайский юань подорожал на 0,04%, до 77,27 рубля. По данным фьючерсов на Мосбирже, курс доллара снизился на 0,63%, до 78,5 рубля, а евро подорожал на 0,14%, до 90,14 рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Курс валютной пары "юань-рубль" может остаться в диапазоне 10,5-11 руб. за юань на текущей неделе, прогнозирует управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

Поддержка рубля на достаточно крепких уровнях продолжится, отмечает он в комментарии.

"Во второй половине недели допускаем смещение курса к нижней границе указанного диапазона на фоне проведения аукционов ОФЗ (сохранение высокого спроса на рублевые активы) и подготовки бизнеса к уплате налогов. В понедельник же ориентируемся на сохранение курса в районе 10,8-11 руб. за юань", - пишет Попов.

Курс валютной пары "юань-рубль" может остаться в диапазоне 10,75-10,95 руб. за юань по итогам текущей недели, поддержку национальной валюте будет оказывать приближающийся к пику июньский налоговый период, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Динамика цен на нефть на неделе будет зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке, в целом риски ухода котировок нефти марки Brent выше $80 за баррель пока сохраняются, говорится в комментарии экспертов.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 78-80 руб., по паре "евро-рубль" - 90-92 руб., полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль может почувствовать себя увереннее в случае роста цен на "черное золото", - пишет эксперт в комментарии. - На его стороне и жесткая ДКП. Добавляют оптимизма рублю заявления главы ЦБ о том, что регулятор продолжит "добиваться снижения инфляции до целевых уровней в 4% годовых", а также факт замедления темпов инфляции даже лучше прогнозируемого. Однако, несмотря на относительный потенциал роста для национальной валюты, не стоит забывать, что слишком крепкий рубль невыгоден для бюджета и экспортных доходов".

Цены на нефть перешли к снижению вечером в понедельник на фоне ослабления опасений относительно серьезных перебоев в поставках из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени дешевеют на 0,25%, до $76,8 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снижаются в цене на 0,22%, до $73,67 за баррель.

Инвесторы не увидели немедленного ущерба для физических поставок нефти после ударов США по иранским ядерным объектам, пишет Trading Economics.

Хотя Израиль усилил атаки, а Иран пообещал ответить, интенсивность реакции Тегерана, судя по всему, идет на спад, отмечает ресурс.

На Ближний Восток приходится около трети всех мировых объемов добычи нефти, однако поставки, в том числе через критически важный Ормузский пролив, продолжаются. Более того, с тех пор, как вспыхнул конфликт, экспорт нефти из Ирана, по некоторым признакам, вырос.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 июня осталась на прежнем уровне - 19,73% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц отступила в понедельник на 4 базисных пункта, до 20,53% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,34% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 1 базисный пункт и составила 21,94% годовых.