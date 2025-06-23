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Темпы роста кредитования экономики РФ в мае замедлились до 0,7% с 1% в апреле

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Темпы роста кредитования экономики РФ в мае замедлились до 0,7% с 1,0% в апреле, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Показатель кредитования экономики включает все требования (по кредитам, облигациям, векселям и так далее) банков к российским компаниям (финансовым и нефинансовым) и населению (физическим лицам и индивидуальным предпринимателям), поясняет регулятор.

Замедление роста кредита экономике обеспечили требования к организациям - в мае они выросли на 0,8% против 1,3% в апреле в основном за счет рублевых кредитов. Более сдержанную по сравнению с апрелем динамику продемонстрировали также кредиты и прочие требования в валюте, отмечает ЦБ.

Корпоративные кредиты в мае выросли на 0,6% против роста на 1,2% в апреле.

Банк России отмечает ускорение в мае темпов роста розничного кредитования - кредиты населению за месяц выросли на 0,4% с 0,1% в апреле. При этом эта динамика существенно ниже уровня мая 2024 года, подчеркивает ЦБ.

"В мае 2025 года жесткие денежно-кредитные условия по-прежнему сдерживали кредитование", - отмечает регулятор.

ЦБ приводит показатели с исключением валютной переоценки.

Комментарий подготовлен департаментом статистики и департаментом денежно-кредитной политики ЦБ. Методология расчета показателей отличается от подходов, используемых в комментарии "О развитии банковского сектора" (этот материал с данными за май будет опубликован 26 июня).

ЦБ использует показатели кредита экономике и денежной массы для оценки денежно-кредитных условий при проведении денежно-кредитной политики.

ЦБ РФ Банк России
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