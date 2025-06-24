"Ведомости" сообщили, что АФК "Система" может продать свою долю в сети клиник "Ниармедик"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" ищет покупателя на свою долю в объединенной сети медклиник "Ниармедик" и "Доктор рядом", сообщили "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.

Представитель АФК "Система" подтвердил изданию, что корпорация готова рассматривать "интересные предложения" о покупке ее нестратегических активов, к которым она относит и долю в сети "Ниармедик".

По данным ЕГРЮЛ, АФК "Система" через ряд юрлиц владеет 50% в операционной структуре ООО "ОК Ниармедик - Доктор рядом".

По словам двух источников, другие совладельцы сети также готовы реализовать свои доли при "удачной цене".

Совладельцем "ОК Ниармедик - Доктор рядом" является ООО "Доктор рядом холдинг". В числе бенефициаров последнего - "ВЭБ венчурс" (44,23%), ООО "Тим драйв" (19,93%), бывший топ-менеджер "Медси" Владимир Гурдус (он владеет 8,11% напрямую, а также ему принадлежит 70% "Тим драйв"; совладельцами "Тим драйв" также являются Леонид Меламед и Максим Чернин).

Гурдус сообщил "Ведомостям", что свою долю он продавать не планирует. В ВЭБ.РФ на запрос газеты не ответили. Связаться с другими совладельцами "Ниармедик" изданию не удалось.

Среди возможных покупателей один из собеседников "Ведомостей" называет "Севергрупп" Алексея Мордашова, которая с 2018 г. контролирует петербургскую сеть клиник "Скандинавия". Но другой источник утверждает, что сейчас "Севергрупп" не ведет переговоров с АФК "Система" или другими совладельцами "Ниармедик".

В 2019 году "Доктор рядом" и "Ниармедик" объявили об объединении, сейчас сеть включает в себя 16 клиник в Москве, Обнинске и Рязани. "Ниармедик" входит в топ-30 крупнейших частных многопрофильных клиник РФ.