В ЦБ отметили, что укрепление рубля дает дополнительный дезинфляционный эффект

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Укрепление рубля в последнее время является следствием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), оно вносит свой вклад в снижение инфляции, считает глава департамента ДКП Банка России Андрей Ганган.

"Да, динамика курса, которую мы наблюдаем в последние месяцы последнего квартала, в значительной степени связана с жесткой денежно-кредитной политикой. По сути, жесткая денежно-кредитная политика и высокие кредитные ставки сдерживают спрос, в том числе и на импорт, и соответственно, повышают привлекательность рублевых сбережений", - сказал он журналистам во вторник в Новосибирске.

"Текущее укрепление рубля связано с ДКП, оно вносит дополнительный дезинфляционный импульс в динамику цен, это классическая работа валютного канала ДКП", - добавил Ганган.

Соответственно, смягчение ДКП также пойдет и по валютному каналу, сказал он.