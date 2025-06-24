Поиск

В ЦБ отметили, что укрепление рубля дает дополнительный дезинфляционный эффект

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Укрепление рубля в последнее время является следствием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), оно вносит свой вклад в снижение инфляции, считает глава департамента ДКП Банка России Андрей Ганган.

"Да, динамика курса, которую мы наблюдаем в последние месяцы последнего квартала, в значительной степени связана с жесткой денежно-кредитной политикой. По сути, жесткая денежно-кредитная политика и высокие кредитные ставки сдерживают спрос, в том числе и на импорт, и соответственно, повышают привлекательность рублевых сбережений", - сказал он журналистам во вторник в Новосибирске.

"Текущее укрепление рубля связано с ДКП, оно вносит дополнительный дезинфляционный импульс в динамику цен, это классическая работа валютного канала ДКП", - добавил Ганган.

Соответственно, смягчение ДКП также пойдет и по валютному каналу, сказал он.

Андрей Ганган ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нацбанк Белоруссии с 25 июня впервые за 2 года повышает ставку рефинансирования, до 9,75%

ПСБ подал иск к немецкой "дочке" J.P. Morgan и Commerzbank AG на 26,5 млрд руб.

ПСБ подал иск к немецкой "дочке" J.P. Morgan и Commerzbank AG на 26,5 млрд руб.

Нефть Brent подорожала до $78 за баррель

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу без единой динамики

ЦБ сейчас больше уверен в устойчивости снижения инфляции, но надо больше гарантий

ЦБ сейчас больше уверен в устойчивости снижения инфляции, но надо больше гарантий

УК "Домодедово" возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов

ПМЭФ-2025

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома

ПМЭФ-2025: Лето великого перелома
ПМЭФ-2025

Страной-гостем на ПМЭФ-2026 станет Саудовская Аравия

ПМЭФ-2025

Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума

Оргкомитет ПМЭФ сообщил о подписании соглашений на 6,3 трлн руб. участниками форума
ПМЭФ-2025

Шадаев заявил о необходимости сформулировать жёсткие условия для возврата в РФ зарубежных платформ

Шадаев заявил о необходимости сформулировать жёсткие условия для возврата в РФ зарубежных платформ
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6599 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе428 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });