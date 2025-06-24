Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне падения цен на нефть

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже утром во вторник, рубль опускается на фоне сильного падения цен на нефть. Поддержку ему продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,899 руб. (+2,95 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,99 коп. выше уровня действующего официального курса.

Существенного движения на российском валютном рынке РФ в течение торговой сессии вторника не ожидается, курс пары "юань-рубль", вероятно, останется в диапазоне 10,5-11 руб./юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Несмотря на уход нефти марки Brent ниже отметки в $70 за баррель на фоне деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, национальная валюта в паре с юанем, на наш взгляд, во вторник продолжит удерживать позиции в диапазоне 10,5-11 руб./юань. При этом в начале сессии юань может попытаться перейти к росту, однако к ее окончанию ожидаем возвращения китайской валюты к уровням закрытия понедельника", - прогнозирует эксперт.

Поддержку рублю, отмечает Зварич, продолжит оказывать спрос на рублевые активы. Плюс к этому, указывает он, в ближайшие сессии может вырасти предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут накапливать рублевую ликвидность в преддверии пика налоговых выплат, приходящегося на 30 июня.

ЦБ ожидает инфляцию в РФ по итогам 2025 года на уровне 7%, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган на коммуникативной сессии с бизнесом в Новосибирске во вторник.

"ЦБ ожидает инфляцию по итогам этого года ближе к нижней границе диапазона 7-8%, который был спрогнозировал в апреле", - сказал он. "Сейчас мы прогнозируем, что инфляция по году может быть ближе к нижней границе нашего диапазона, в июле 2025 года будет новый прогноз", - добавил он.

Прогноз средней ключевой ставки на 2025 год в диапазоне 19,5-21,5% предполагает возможность ее снижения при дальнейшем замедлении инфляции, сообщил также Ганган.

"Если все в экономике будет развиваться по нашему базовому сценарию, и инфляция будет устойчиво снижаться, ключевая ставка до конца года тоже будет снижаться", - сказал он. Тем не менее, сказал Ганган, ЦБ видит и риски обратной ситуации.

В долгосрочной перспективе, сказал он, в 2026 году инфляция ожидается на уровне 4%, ключевая ставка - 13-14%.

Укрепление рубля в последнее время является следствием жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), оно вносит свой вклад в снижение инфляции, считает глава департамента ДКП Банка России.

"Текущее укрепление рубля связано с ДКП, оно вносит дополнительный дезинфляционный импульс в динамику цен, это классическая работа валютного канала ДКП", - добавил Ганган.

Соответственно, смягчение ДКП также пойдет и по валютному каналу, сказал он.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают активно снижаться во вторник утром на заявлении президента США Дональда Трампа о достижении договоренности между Израилем и Ираном о полном прекращении огня.

Такое развитие ситуации снижает опасения трейдеров по поводу возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока на мировой рынок, что способствовало подъему рынка в предыдущие дни.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по Москве составила $68,8 за баррель, что на 3,9% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты упали в цене на 7,2%, до $71,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 4%, до $65,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась также на 7,2%, до $68,51 за баррель.

Накануне цены на нефть упали после удара Тегерана по военной базе США в Катаре, который был воспринят участниками рынка как "символический" ответ на атаку Вашингтона на ядерные объекты Ирана, отмечает MarketWatch.

Иранские военные выпустили как минимум шесть ракет по военной базе США. При этом, по данным западных СМИ, Тегеран заранее предупредил Катар о предстоящих ударах, чтобы свести к минимуму число возможных жертв.