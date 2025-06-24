Цены на нефть поднялись от внутридневных минимумов, Brent у $69,1 за баррель

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть отступили от внутридневных минимумов, но остаются в минусе днем во вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:29 мск составляет $69,06 за баррель, что на $2,42 (3,39%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Контракты на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $2,31 (3,37%), до $66,2 за баррель.

В ходе сессии цена Brent опускалась до $67,5 за баррель, WTI - до $64,38 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Иран и Израиль договорились о полном прекращении огня. Это ослабило опасения участников рынка относительно возможности перекрытия Ормузского пролива, что спровоцировало бы существенные перебои в поставках нефти.

"После появления информации о перемирии премия за риск к ценам на нефть, сформировавшаяся на прошлой неделе, практически испарилась", - написал аналитик IG Тони Сикамор.

"Премия за геополитический риск исчезла, однако напряженность в отношениях между Израилем и Ираном сохраняется, как и возможность ошибок и возобновления эскалации", - отметил аналитик SEB Оле Хвалбю.

"Если прекращение огня действительно произойдет, как было объявлено, инвесторы могут ожидать возвращения нефтяного рынка к нормальному состоянию, - полагает аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева. - В дальнейшем то, в какой степени Израиль и Иран будут придерживаться условий прекращения огня, будет играть важную роль в определении цен на нефть".

Котировки нефти упали более чем на 7% в понедельник после удара Тегерана по военной базе США в Катаре, который был воспринят участниками рынка как "символический" ответ на атаку Вашингтона на ядерные объекты Ирана, отмечает Market Watch.