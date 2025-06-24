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"Интер РАО" планирует тратить свободные средства на инвестиции и допускает M&A

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" планирует тратить имеющийся у компании объем денежных средств на реализацию инвестпрограммы, не исключает дальнейшие сделки по приобретению активов, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава компании Сергей Дрегваль.

"Что касается всего объема кэша (около 496,6 млрд руб. на конец I квартала - ИФ), все (проекты компании - ИФ) требуют существенных инвестиционных вложений. Мы сейчас находимся в середине инвестиционного цикла. Например, объем инвестиций в строительство Новоленской ТЭС и необходимой энергетической инфраструктуры составит по текущим оценкам порядка 260 млрд рублей", - отметил он.

При этом "Интер РАО" планирует и далее рассматривать интересные сделки. "Естественно, если какая-то сделка M&A заинтересует (сумма кэша уменьшится - ИФ), будем рассматривать. Мы всегда анализируем возможности приобретения интересных нам активов, но традиционно говорим об этом в момент принятия соответствующих решений", - заявил глава компании.

Отвечая на вопрос о возможном приобретении доли "Силовых машин" в совместном предприятии "СТГТ" на фоне растущего интереса "Интер РАО" к машиностроению, Дрегваль сказал, что "это было бы логично". "Но мы таких переговоров не ведем в данный момент", - подчеркнул он.

На вопрос о потенциальном интересе компании к отрасли возобновляемой энергетики он ответил отрицательно. "ВИЭ не наш профиль. Инвестиции в это направление на текущем этапе мы не рассматриваем", - сказал Дрегваль.

В проекте годового отчета компании за 2024 год говорилось, что ее капзатраты в 2025 году оцениваются в 314,9 млрд руб. против 127 млрд руб. годом ранее. Из запланированной на 2025 год суммы 167,7 млрд руб. будет потрачено на новое строительство.

В "Интер РАО" отмечали, что на 2025 год придется пик финансирования проектов модернизации и строительства новых энергомощностей. При этом в 2024 году сумма капзатрат оказалась ниже планируемых значений из-за снижения объемов авансирования, экономии в ходе реализации проектов, а также переноса поставок ряда оборудования и сроков отдельных работ на 2025 год.

Предполагается, что капзатраты в 2026 г. снизятся до 205,9 млрд руб., в 2027 г. составят 99,4 млрд руб., в 2028 г. - 52,6 млрд руб., в 2029 г. - 39,9 млрд руб.

В 2025-2029 гг. "Интер РАО" планирует реализовать 20 проектов модернизации ТЭС общей мощностью 6,9 ГВт.

Согласно отчетности компании по МСФО за I квартал, объем денежных средств и их эквивалентов составлял 249,9 млрд руб., депозитов от 3 до 12 мес. - 111,9 млрд руб., долговых инструментов - 129,1 млрд руб., денежных средств с ограничением - еще 1,64 млрд руб., прочих средств в прочих оборотных активах - 4,1 млрд руб.

Кроме того, как напомнил Дрегваль на встрече с журналистами, в качестве оплаты для потенциальных сделок могут использоваться не только деньги, но и квазиказначейские акции. "В нашей стратегии есть несколько способов распоряжения этими квазиказначейскими акциями: мы можем найти стратегического партнера, можем этими акциями рассчитываться в крупных сделках, можем в опционной программе (их использовать - ИФ). На текущем этапе мы не планируем совершать каких-либо действий в отношении данного пакета", - сказал он.

Основным акционером "Интер РАО" на конец марта 2024 г. являлся "Роснефтегаз" (27,63%), на долю "Интер РАО Капитал" приходилось 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении.

Интер РАО
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