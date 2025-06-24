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Nordgold планирует перерабатывать на проекте "Роман" в Якутии 9 млн т руды в год

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Золотодобытчик Nordgold завершил первый этап проектирования перерабатывающего комплекса будущего горно-обогатительного комбината "Роман" в Якутии.

Согласно проектной документации, переработка руды будет осуществляться методом кучного выщелачивания. Проектная мощность комплекса составит 9 млн тонн руды в год. Предусмотрено три стадии дробления - крупное, среднее и мелкое.

В рамках проекта предполагается создать три промышленные площадки - рудоподготовки, кучного выщелачивания и золотоизвлекательная фабрика (ЗИФ) - общей площадью около 200 га. Извлекать золото из насыщенного угля с ЗИФ "Роман" планируется на фабрике соседнего ГОКа "Гросс".

Как сообщало ранее Минвостокразвития РФ, общие инвестиции Nordgold в проекты кучного выщелачивания Роман и Токко оценивались в 83,1 млрд рублей без НДС. Начать пусконаладку на Токко Nordgold планирует в конце 2025 - начале 2026 года.

В 2022 году Nordgold защитил ТЭО временных разведочных кондиций месторождения Роман и поставил на баланс 49 тонн золота.

Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков РФ. Также группа объединяет активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо.

Nordgold Якутия золото
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