Рубль утром слегка опускается к юаню с учетом сильного падения нефти накануне

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром в среду; рубль слегка опускается, отыгрывая сильное падение цен на нефть по итогам предыдущих торгов. Поддержку ему продолжает оказывать подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В следующий понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,925 руб. (+1,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,07 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Возможно некоторое укрепление рубля по отношению к юаню на торгах в среду, несмотря на высокую волатильность нефтяного рынка и риски его дальнейшего снижения, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Национальная валюта продолжает получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы. Также укреплению рубля будет способствовать приближение пика налоговых выплат, приходящегося на 30 июня. В сложившихся обстоятельствах ожидаем продолжения движения пары юань/рубль в диапазоне 10,5-11 руб./юань. При этом в ходе сессии в среду юань может сделать шаг к уровню 10,8 рубля", - пишет эксперт в комментарии.

Минэкономразвития рассчитывает, что политика ЦБ и дальше будет идти в логике смягчения ДКП на фоне замедляющейся инфляции, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе встречи с главами иностранных дипмиссий в РФ.

"Замедляется инфляция... Это дало возможность Центробанку снижать ключевую ставку. Рассчитываем, что его политика будет и дальше идти в логике смягчения ДКП", - прокомментировал министр ситуацию в экономике.

По его словам, Россия "сохранила макроэкономическую стабильность", а "устойчивость бюджета обеспечивается за счет роста ненефтегазовых доходов".

"Сохраняется положительный торговый баланс. Госдолг по итогам прошлого года составил менее 14% ВВП и в этом году остается на таком же уровне", - сказал министр.

Нефть

Цены на нефть повышаются после резкого снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке после вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном, ослабившего опасения по поводу возможных перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве составляет $68,26 за баррель, что на 1,28% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты упали в цене на 6,1%, до $67,14 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,72%, до $65,47 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 6%, до $64,37 за баррель.

Внимание рынка в среду направлено на еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который выйдет в 17:30 по Москве.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 20 июня, на 4,28 млн баррелей.