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Добыча газа в РФ в мае понизилась на символический 1%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в России в мае 2025 года (52,4 млрд куб. м) оказалась меньше прошлогоднего уровня (53,031 млрд куб. м) всего на 1%, сообщает Росстат.

Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного" - это прежде всего "Газпром") - 44 млрд куб. м (+0,3% к маю 2024 года), и попутного нефтяного газа ("газ горючий природный нефтяных месторождений") - 8,4 млрд куб. м (-8,4%).

Погодный фактор, оказывающий значительное влияние на потребление газа, в отчетном месяце был ближе к негативному. По данным "Системного оператора ЕЭС", в мае 2025 года средняя температура воздуха по России была примерно на уровне климатической нормы, но на полтора градуса теплее, чем годом ранее.

Выработка тепловых электростанций в мае выросла на 2,5% на фоне 10,9-процентного снижения выработки гидроэлектростанций. Выпуск такой газоёмкой продукции, как аммиак (это в том числе основа производства азотных удобрений), в мае увеличился на 8,2%.

В 2024 году в России было добыто 685 млрд куб. м газа. Согласно актуальному среднесрочному макропрогнозу, производство в 2025 году запланировано на уровне 695,4 млрд куб. м.

Росстат
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