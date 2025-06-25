Рост цен производителей продовольствия РФ в мае ускорился до 0,7%

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Производители пищевой продукции в РФ в мае по сравнению с апрелем повысили цены на 0,7%, сообщил Росстат в среду.

Рост цен ускорился: в апреле по сравнению с мартом он составлял 0,1%. В марте по сравнению с февралем цены повысились на 0,3%, в феврале по сравнению с январем - на 1%, в январе по сравнению с декабрем - на 1,3%.

В годовом выражении цены выросли на 12,7%, с начала года - на 3,3%.

Производители напитков за месяц повысили цены на свою продукцию на 0,5%. В этом секторе рост замедлился. В апреле по сравнению с мартом он составлял 2,2%. По сравнению с маем прошлого года напитки подорожали на 14,9%, с начала года - на 9,3%.

Как сообщалось, в 2024 году производители пищевых продуктов РФ повысили цены на 11,3% против 2% в 2023 году, напитков - на 11,2% против 7% соответственно.



