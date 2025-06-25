Практически вся молочная продукция подорожала на минувшей неделе в РФ

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Практически вся молочная продукция, о ценах на которую информирует Росстат, на минувшей неделе (с 17 по 23 июня) подорожала. Исключение составили лишь сливочное масло и ультрапастеризованное молоко.

Как сообщил Росстат в среду, больше всего за неделю выросли цены на сухие молочные смеси для детского питания - на 0,3%. Причем рост цен на них ускорился с 0,05% неделей ранее. Сыры и сметана подорожали на 0,2%, пастеризованное молоко - на 0,1%, творог - на 0,03%.

Цены на сливочное масло снизились на 0,3%, на ультрапастеризованное молоко - на 0,1%.

Росстат также сообщил, что за неделю цены на яйца снизились на 2,4%, сахар-песок - на 0,4%, рис и макаронные изделия - на 0,3%, пшено - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,1%.

В то же время фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 1%, мороженая рыба, ржаной хлеб и черный чай - на 0,4%, маргарин - на 0,3%. Цены на говядину, мясо кур, вареные колбасы, сосиски, сардельки, а также гречневую крупу и печенье выросли на 0,2%, свинину, пшеничный хлеб, овощные консервы для детского питания и водку - на 0,1%.