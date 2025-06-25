Shell опровергла информацию о переговорах по вопросу покупки BP

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Британо-нидерландский нефтегазовый гигант Shell опроверг появившуюся в СМИ информацию о переговорах по вопросу покупки британской BP plc, пишет Financial Times.

"Никаких переговоров нет", - заявили в Shell, добавив, что компания неоднократно отмечала, что сосредоточена на собственной деятельности, а не росте через крупное приобретение.

Глава Shell Ваэль Саван в мае говорил FT, что предпочтет потратить деньги на обратный выкуп акций Shell нежели на сделку с BP.

Ранее в среду о переговорах между двумя компаниями со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal.

Американские депозитарные расписки (ADR) BP дорожают на 1,7% на торгах в Нью-Йорке в среду после опровержения Shell. После сообщения WSJ они росли в цене на 6,6%.