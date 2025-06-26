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Micron нарастил чистую прибыль почти в 6 раз, выручку - до рекорда

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology в третьем квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль в 5,7 раза и нарастил выручку до рекорда, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, завершившийся 29 мая, составила $1,885 млрд, или $1,68 в расчете на акцию, по сравнению с $332 млн, или $0,3 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее. Скорректированная прибыль составила $1,91 на акцию против $0,62.

Выручка увеличилась до рекордных $9,301 млрд с $6,811 млрд в предыдущий год. Продажи чипов памяти DRAM, используемых в персональных компьютерах и серверах, обновили исторический максимум, а выручка в сегменте дата-центров выросла более чем вдвое.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль в размере $1,6 на акцию при общей выручке в $8,9 млрд.

Micron планирует в четвертом финквартале получить выручку в диапазоне $10,4-11 млрд, чистую прибыль - $2,14-2,44 на акцию, скорректированную прибыль - $2,35-2,65 на акцию.

"Мы на пути к тому, чтобы завершить 2025 финансовый год с рекордной выручкой при высоких рентабельности и свободном денежном потоке, а также дисциплинированно инвестируем в наше технологическое лидерство и выдающиеся производственные результаты с целью удовлетворения растущего за счет ИИ спроса на память", - заявил глава компании Санджай Мехротра.

Micron является одним из мировых лидеров на рынке чипов DRAM, а также в сегменте флэш-памяти для смартфонов.

Котировки акций компании поднялись на 0,9% по итогам дополнительных торгов в среду после публикации отчетности.

Micron
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