Производитель чипов Micron увеличил квартальную выручку на 46%

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology многократно увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 финансового года и повысил выручку почти в полтора раза, а также дал сильный прогноз на текущий финансовый квартал.

За квартал, который завершился 28 августа, чистая прибыль компании составила $3,2 млрд, или $2,83 в расчете на акцию, против $887 млн, или $0,79 на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $3,03 на акцию. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали $2,86 на бумагу.

Квартальная выручка Micron подскочила до $11,3 млрд с $7,75 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $11,2 млрд.

Micron является одним из мировых лидеров на рынке чипов памяти DRAM.

Выручка в сегменте чипов памяти для облачных вычислений в прошлом финквартале подскочила в три раза, до $4,54 млрд, в сегменте чипов для центров обработки данных - сократилась на 23%, до $1,58 млрд. Продажи в сегменте мобильных устройств повысились почти вдвое, до $3,76 млрд, в автомобильном сегменте - на 17%, до $1,43 млрд.

Согласно прогнозу Micron, в текущем финквартале ее выручка составит $12,2-12,8 млрд, тогда как рынок ожидал этот показатель на уровне $11,9 млрд. Прогноз для скорректированной прибыли составляет $3,6-3,9 на акцию.

С начала 2025 года капитализация Micron выросла почти вдвое, до $186,2 млрд.