Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились в начале основной сессии торгов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения сырьевой конъюнктуры (выросли нефть и металлы) и надежд на смягчение монетарной политики ЦБ РФ в июле благодаря замедлению инфляции, сдерживающими факторами для покупателей остаются риски новых антироссийских санкций Запада и нерешенность вопроса о мирном урегулировании конфликта на Украине. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не показали заметных изменений, растут бумаги ВТБ (+1,4%) и металлургических компаний во главе с акциями "Норникеля" (+1,5%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2791,73 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1124,68 пункта (+0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июня, составляет 78,1959 руб. (-19,33 копейки).

Подорожали также акции "ММК" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), бумаги "ВК" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%).

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция в РФ с 17 по 23 июня составила 0,04% после также 0,04% с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня. С начала месяца рост цен к 23 июня составил 0,12%, с начала года - 3,68%.

Из данных за 23 дня июня этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 23 июня замедлилась до 9,41% с 9,60% на 16 июня (9,88% на конец мая), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 9,47% с 9,59% на 16 июня, если ее определять из среднесуточных данных за июнь 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Конфликт на Украине не получилось урегулировать быстро, так как он сложный, заявил в среду президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Гааге. По словам Трампа, трудности есть с президентом РФ Владимиром Путиным, были проблемы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп на закрытом заседании саммита НАТО в Гааге призвал страны альянса предпринять действия для украинского урегулирования, поскольку ситуация полностью вышла из-под контроля, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

При этом в итоговом заявлении альянса, по данным газеты The Daily Telegraph, ознакомившейся с документом до его официальной публикации, отсутствует критика ряда действий России в отношении Украины, однако страны НАТО "вновь подтверждают свои неизменные суверенные обязательства по поддержке Украины, чья безопасность вносит вклад в нашу безопасность".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что для решения украинского конфликта необходимо усилить экономическое давление на Москву, и призвал США ввести новые санкции вслед за Евросоюзом. "Мы должны повысить уровень экономического давления на Москву. Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18-му пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях", - сказал Мерц на пресс-конференции в среду после саммита НАТО в Гааге.

По его словам, Сенат США в ближайшие дни проголосует по законопроекту об антироссийских санкциях. Мерц сообщил, что встретился "на полях" саммита с президентом США Трампом и попросил его лично одобрить новые ограничения против РФ. Мерц также отметил, что считает экономическое давление на Россию единственным путем, ведущим к завершению украинского кризиса. "Военного решения этого конфликта не существует", - подчеркнул он.

В понедельник портал 24.hu со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций ЕС против РФ. Также 24 июня официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Арианна Подеста заявила, что ЕК сделала свое предложение по дальнейшему понижению "потолка" цен на российскую нефть, и оно будет предложено вниманию лидеров стран ЕС на саммите Евросоюза 26-27 июня.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф надеется, что перемирие между Ираном и Израилем будет способствовать мирному урегулированию ситуации между Украиной и Россией. "Я думаю, (...) что это может относиться и к России с Украиной", - сказал Уиткофф в интервью телеканалу CNBC.

В ночь на вторник, 24 июня (по московскому времени) президент США Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном. Позже обе страны подтвердили перемирие.

Трамп анонсировал на следующей неделе переговоры с Ираном и отметил, что заключение соглашения по атому не является единственным желаемым итогом встречи. "Мы отправимся поговорить с ними на следующей неделе. Может быть, мы заключим соглашение", - сказал Трамп на пресс-конференции в среду после саммита НАТО в Гааге, не назвав конкретную дату.

Говоря о возможности Тегерана восстановить ядерные объекты, Трамп заявил на саммите НАТО, что в таком случае они вновь подвергнутся американским ударам. При этом Трамп выразил уверенность, что пока нет повода для беспокойства, так как иранская ядерная программа, по его оценкам, отброшена на десятилетия назад, восстановить объекты будет затруднительно.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", глава Минэкономразвития Максим Решетников выразил надежду, что политика Банка России продолжит идти в логике смягчения денежно-кредитной политики на фоне замедляющейся инфляции, которая, по его словам, уже идет по траектории ниже прогноза министерства в 7,6% на 2025 год. Ранее, 6 июня, Банк России снизил ключевую ставку до 20% с 21%, отметив при этом, что для достижения целевого показателя инфляции в 2026 году потребуется продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики.

По словам директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, инвесторы на мировых рынках в условиях геополитической разрядки ожидают новых торговых решений от США - инвесторы закладывают в цены активов риск введения новых тарифов уже в начале июля. Также инвесторы оценивают заявления Трампа, который намекнул на возможную отставку главы ФРС Джерома Пауэлла.

Нефтяной рынок стабилизировался на фоне соблюдения перемирия между Ираном и Израилем, что снизило риски перебоев поставок. Однако инвесторы продолжают учитывать потенциальные санкции Евросоюза, включая обсуждаемый, но пока отложенный план по снижению "потолка" цен на российскую нефть. Цены на газ остаются под давлением, учитывая планы ЕС ограничить взаимодействие с операторами "Северного потока", отметил Кабаков.

На рынке акций РФ может сохраниться позитивный импульс на фоне ослабления давления со стороны геополитики, снижения доллара на Forex и мягких формулировок саммита НАТО. Трамп продолжает делать заявления о возможности мирного урегулирования конфликта на Украине, хотя риторика по-прежнему противоречивая. Российский Минфин перевыполнил план размещения ОФЗ, что демонстрирует сохраняющийся спрос на рублевые активы. При этом инфляционные данные остаются сдержанными, что укрепляет ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, заключил эксперт "Финама".

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что индекс МосБиржи попытается продолжить волну восстановления на фоне улучшения ожиданий инвесторов по геополитике, а также возможного телефонного разговора между президентами России и США, который анонсировал Трамп, не указав конкретной даты. Также инвесторы могли отметить смягчение риторики некоторых отдельных европейских политиков.

В четверг фокус внимания инвесторов сохранится на геополитике, а дополнительными факторами поддержки для рынка могут стать стабилизация нефти марки Brent выше $65 за баррель и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в июле. В сложившихся обстоятельствах индекс МосБиржи попытается продолжить восходящую динамику и в ходе сессии выйти выше 2800 пунктов. Однако к ее окончанию возможна активизация продаж, что будет способствовать компенсации утреннего роста и возвращению рынка к уровням среды. Целевым диапазоном на четверг видится коридор 2760-2820 пунктов, считает Зварич.

Зарубежные фондовые площадки

В среду в США подрос индекс акций Nasdaq (+0,3%), просел Dow (-0,3%), не изменился S&P 500; трейдеры оценивали ситуацию в геополитике, макроэкономические и корпоративные новости.

Поддержку рынку оказывало прекращение огня между Израилем и Ираном. Перемирие, судя по всему, держится, несмотря на отдельные столкновения, пишет Trading Economics.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлла заявил в ходе слушаний в банковском комитете Сената, что спрогнозировать влияние американских пошлин на инфляцию весьма сложно. Тем не менее макроэкономические прогнозы регулятора отчасти отражают последствия американской внешнеторговой политики, добавил он.

Руководитель Федрезерва также признал, что налогово-бюджетная политика может способствовать инфляции, отказавшись, однако, от дальнейших комментариев об их связи. Некоторые сенаторы в ходе слушаний подвергли критике бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа.

Вместе с тем Федререзрв не принимает во внимание дефицит бюджета США при принятии решений в отношении денежно-кредитной политики, отметил глава регулятора.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут, инвесторы оценивают геополитическую ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке и официальные данные о запасах нефти в США.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $68,13 за баррель (+0,7% и +0,8% накануне), июльская цена фьючерса на WTI - $65,39 за баррель (+0,7% и +0,9% в среду).

Президент США Трамп накануне анонсировал переговоры по атому с Ираном, но конкретной даты не назвал. Трамп также отметил, что не против того, чтобы Иран продавал нефть. "Им понадобятся деньги, чтобы навести порядок в своей стране. Мы хотим, чтобы это произошло. Сделают ли они это? Если они хотят продавать нефть, они будут ее продавать", - сказал он, отвечая на вопрос, не против ли он продажи иранской нефти, в частности, Китаю.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 5,836 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Эксперты в среднем прогнозировали сокращение на 750 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 464 тыс. баррелей после снижения на 995 тыс. баррелей неделей ранее.