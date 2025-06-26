Поиск

Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 26,11 руб./акция

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Московской биржи" утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 26,11 рубля на акцию, передал корреспондент "Интерфакса", присутствующий на собрании.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 59,4 млрд рублей, что составляет 75% от чистой прибыли "Мосбиржи" по МСФО за 2024 год.

Дивидендная политика биржи, утвержденная в 2023 году, предполагает нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО.

"Мосбиржа" по итогам 2024 года получила 79,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 30,3% больше, чем в 2023 году (60,77 млрд рублей). Дивиденды за 2023 год составляли 17,35 рубля на акцию.

Акционерами "Мосбиржи" являются более 550 тыс. физических и около 1,2 тыс. юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free float), составляет 64%.

Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

VK в ходе допэмиссии привлекла 112 млрд рублей

VK в ходе допэмиссии привлекла 112 млрд рублей

Нефть Brent подорожала до $67,93 за баррель

АСВ переведет принадлежащие ему привилегированные акции ВТБ в казну

Минэнерго не видит оснований для резкого роста цен на топливо в РФ

Минэнерго не видит оснований для резкого роста цен на топливо в РФ

ЦБ заявил, что массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 1 сентября 2026 г.

ЦБ заявил, что массовое внедрение цифрового рубля может начаться с 1 сентября 2026 г.

Фондовые индексы Израиля достигли рекорда, показав наилучший рост в EMEA в июне

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана389 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6608 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });