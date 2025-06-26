Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2024 г. в размере 26,11 руб./акция

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Московской биржи" утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 26,11 рубля на акцию, передал корреспондент "Интерфакса", присутствующий на собрании.

Всего на выплату дивидендов будет направлено 59,4 млрд рублей, что составляет 75% от чистой прибыли "Мосбиржи" по МСФО за 2024 год.

Дивидендная политика биржи, утвержденная в 2023 году, предполагает нижнюю границу выплат на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО.

"Мосбиржа" по итогам 2024 года получила 79,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 30,3% больше, чем в 2023 году (60,77 млрд рублей). Дивиденды за 2023 год составляли 17,35 рубля на акцию.

Акционерами "Мосбиржи" являются более 550 тыс. физических и около 1,2 тыс. юридических лиц. Доля акций, находящихся в свободном обращении (free float), составляет 64%.