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ИКАР повысил до 84,5 млн т прогноз сбора пшеницы в РФ в 2025 году

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил с 83,8 млн до 84,5 млн тонн прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

"Прогноз повышен по итогам первой фазы кроп-тура, проведенного в ряде регионов", - сказал он.

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По его словам, анализ состояния посевов показал, что в этом году Ставропольский край впервые за многие годы может стать лидером по производству пшеницы в РФ. Прогноз ее сбора в регионе повышен.

В то же время оценка сбора пшеницы в Ростовской области снижена, сообщил Рылько.

По прогнозу Минсельхоза, сбор пшеницы в РФ в этом году составит 90 млн тонн при общем сборе зерна не менее 135 млн тонн.

В 2024 году РФ собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы.


ИКАР
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