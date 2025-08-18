Поиск

ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в России на 1 млн т, до 85,5 млн т

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора пшеницы в этом году на 1 млн тонн - с 84,5 млн до 85,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" его гендиректор Дмитрий Рылько.

Экспортный потенциал пшеницы также повышен - до 42,5 млн тонн с прежних 41,5 млн.

Выросла и оценка сбора всего зерна - до 132 млн тонн со 130,5 млн, экспортного потенциала - до 54,5 млн тонн с 53 млн тонн.

Как пояснил Рылько, основными факторами повышения прогнозов стали более высокая, чем ожидалось, урожайность пшеницы и ячменя в центре и Поволжье, ожидание высокого урожая в Сибири и на Урале.

"Хотя имеются существенные погодные риски: в ключевых регионах уборки идут дожди", - отметил он.

