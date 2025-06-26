Потребительское кредитование в РФ в мае прекратило снижение

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Потребительское кредитование в мае прекратило снижение (сокращение на 0,7% в апреле) и показало околонулевую динамику, говорится в материале ЦБ о развитии банковского сектора.

При этом сегмент кредитных карт, которые остаются востребованными у заемщиков из-за наличия беспроцентного льготного периода, продолжил расти, а сегмент кредитов наличными - сокращаться на фоне сохраняющихся высоких ставок и жестких макропруденциальных ограничений, отмечает ЦБ.

Задолженность населения по ипотеке в мае увеличилась на умеренные 0,3% после роста на 0,4% в апреле. При этом ипотечный портфель на балансе банков вырос на 0,6% (+0,5% в апреле).

Объемы выдач ипотеки практически не изменились по сравнению с апрелем и составили 287 млрд руб., хотя обычно динамика мая уступает апрельской из-за длинных праздников. При этом с середины мая крупнейшие банки отменили комиссии, которые они взимали с застройщиков при выдаче ипотеки с господдержкой, однако объемы выдач из-за этого существенно не снизились, отмечает регулятор.

Основной объем, около 85%, по-прежнему выдается в рамках госпрограмм, в мае он достиг 248 млрд после 249 млрд руб. в апреле. Выдачи по наиболее популярной "Семейной ипотеке" немного сократились - до 209 млрд после 219 млрд руб. в апреле. При этом активнее предоставлялись новые транши по уже выданным кредитам в рамках "Льготной ипотеки", преимущественно на цели ИЖС. В мае они выросли до 10 млрд руб. с 5 млрд руб. в апреле.

Выдачи рыночной ипотеки остаются низкими в условиях высоких ставок, в мае они составили менее 40 млрд руб. В конце мая средняя ставка по рыночным программам составляла 26,8%. В середине июня многие банки на 1,0-1,5 п.п. сократили ставки в этом сегменте с учетом снижения ключевой ставки, сказано в материале регулятора.

Портфель автокредитов по-прежнему умеренно увеличивался, в мае он вырос на 0,5% после роста на 0,4% в апреле. Спрос на машины могли поддержать маркетинговые акции автодилеров и субсидированные программы автопроизводителей, считает регулятор.

Розничный кредитный портфель в мае вырос на 0,4% после увеличения на 0,1% в апреле. Прирост за месяц составил 131 млрд руб. после роста на 24 млрд в апреле. Портфель с начала года сократился на 0,1% - до 36,86 трлн руб.