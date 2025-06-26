ЦБ не ждет повышенного спроса банков на кредиты для поддержания норматива краткосрочной ликвидности

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) без безотзывных кредитных линий (БКЛ) у всех системно значимых кредитных организаций (СЗКО) уже превышает уровень 60%, который будет требоваться с 1 июля 2025 года, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

"Поэтому мы не ожидаем повышенного спроса на кредиты Банка России под залог нерыночных активов для целей поддержания норматива", - отмечает регулятор.

Системно значимые банки с 2016 года должны соблюдать Базельский норматив краткосрочной ликвидности, который рассчитывается как отношение высоколиквидных активов к чистым оттокам денежных средств в течение 30 дней. Минимально допустимое значение Базельского норматива составляет 100%.

В 2022-2023 годах Банк России на фоне санкций и системного стресса разрешил СЗКО снижать норматив ниже 100%. Данная мера позволила банкам пройти период высокой волатильности на финансовых рынках, резкого оттока средств клиентов и сокращения их срочности. С 1 марта 2024 года ЦБ отменил это послабление, с этой даты крупнейшие банки должны соблюдать норматив на уровне 100%.

При этом с 1 июля 2025 года банки должны обеспечивать соблюдение значения НКЛ на уровне 60% без использования безотзывной кредитной линии Банка России (с 1 января по 30 июня 2025 года действует уровень в 50%).