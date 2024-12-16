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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Крупным банкам отсрочили переход к нормативу краткосрочной ликвидности без БКЛ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Банк России изменил график перехода системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на соблюдение норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ) собственными силами, чтобы расширить их возможности по управлению ликвидностью, сообщила пресс-служба ЦБ.

"Данное решение снизит давление нормативных требований на кредитную политику и ценообразование банковских продуктов", - считает регулятор.

Ранее график предусматривал, что СЗКО должны с 1 января 2025 года обеспечивать соблюдение значения НКЛ на уровне 60% собственными силами (без использования безотзывной кредитной линии Банка России, БКЛ), а с 1 июля 2025 года - 70%.

Уточненный график предусматривает сдвиг на полгода момента, когда НКЛ без использования БКЛ должен достичь 60%: с 1 января по 30 июня 2025 года продолжит действовать текущий уровень в 50%, а с 1 июля 2025 года - 60%.

При этом Банк России обсудит с СЗКО возможность более раннего внедрения национального НКЛ, который придет на смену действующему: с 1 июля 2025 года вместо 1 января 2026 года.

Банк России БКЛ НКЛ СЗКО
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