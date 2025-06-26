Поиск

Средства юрлиц в банках РФ в мае выросли на 0,4%, населения - на 0,2%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Средства компаний в российских банках в мае выросли на умеренные 0,4% (253 млрд руб.) после сокращения в апреле на 0,7% на фоне крупных налоговых выплат, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Прирост депозитов произошел у компаний из широкого круга отраслей, отмечает регулятор. Увеличились как рублевые средства (+181 млрд руб., +0,4%), так и валютные (+72 млрд руб., +0,9%). Объем средств юрлиц на 1 июня 2025 года достиг 57,3 трлн руб.

Средства населения в мае выросли на незначительные 0,2% (+0,1 трлн руб.) после существенного увеличения в апреле (+2,8%, +1,6 трлн руб.). Низкий прирост в мае может быть связан с тратами во время праздников, результат апреля был несколько завышен из-за авансирования майских социальных выплат, считает ЦБ. Объем средств физлиц на 1 июня достиг 59,4 трлн руб.

Остатки на рублевых текущих счетах физлиц в мае сократились (-0,1 трлн руб., -0,8%), тогда как средства на срочных вкладах в рублях продолжили расти (+0,2 трлн руб., +0,5%).

Средства населения в рублях в мае выросли на скромные 0,2% (0,1 трлн руб.), в иностранной валюте тоже незначительно (+14 млрд руб., +0,4%).

Прирост средств на счетах эскроу в мае ускорился - 3,3% (+209 млрд руб.) после роста на 1,0% в апреле. Это может быть связано с замедлением ввода объектов в эксплуатацию и, как следствие, снижением объема раскрытия счетов эскроу (по предварительным данным, в мае 142 млрд руб. после 313 млрд руб. в апреле).

Госсредства в банках в мае уменьшились на 0,4 трлн руб. (-3,4%) - до 11,3 трлн рублей из-за доведения бюджетных средств до получателей. Средства Федерального казначейства сократились на 0,4 трлн руб., региональных бюджетов - практически не изменились (-14 млрд руб.).

На фоне сокращения госсредств несколько вырос спрос банков на привлечения от ЦБ - на 18,7% (261 млрд руб.) - до 1,7 трлн руб., главным образом за счет кредитов под залог нерыночных активов.

ЦБ РФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин ожидает ускорения регионализации платежных систем в случае конфискации активов РФ

Чистая прибыль банков РФ в мае выросла на 13% в месячном выражении

Мировая торговля СПГ в 2024 г. сократилась после десятилетия непрерывного роста

VK в ходе допэмиссии привлекла 112 млрд рублей

VK в ходе допэмиссии привлекла 112 млрд рублей

Нефть Brent подорожала до $67,93 за баррель

АСВ переведет принадлежащие ему привилегированные акции ВТБ в казну

Минэнерго не видит оснований для резкого роста цен на топливо в РФ

Минэнерго не видит оснований для резкого роста цен на топливо в РФ
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана394 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6614 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });