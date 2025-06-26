Средства юрлиц в банках РФ в мае выросли на 0,4%, населения - на 0,2%

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Средства компаний в российских банках в мае выросли на умеренные 0,4% (253 млрд руб.) после сокращения в апреле на 0,7% на фоне крупных налоговых выплат, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Прирост депозитов произошел у компаний из широкого круга отраслей, отмечает регулятор. Увеличились как рублевые средства (+181 млрд руб., +0,4%), так и валютные (+72 млрд руб., +0,9%). Объем средств юрлиц на 1 июня 2025 года достиг 57,3 трлн руб.

Средства населения в мае выросли на незначительные 0,2% (+0,1 трлн руб.) после существенного увеличения в апреле (+2,8%, +1,6 трлн руб.). Низкий прирост в мае может быть связан с тратами во время праздников, результат апреля был несколько завышен из-за авансирования майских социальных выплат, считает ЦБ. Объем средств физлиц на 1 июня достиг 59,4 трлн руб.

Остатки на рублевых текущих счетах физлиц в мае сократились (-0,1 трлн руб., -0,8%), тогда как средства на срочных вкладах в рублях продолжили расти (+0,2 трлн руб., +0,5%).

Средства населения в рублях в мае выросли на скромные 0,2% (0,1 трлн руб.), в иностранной валюте тоже незначительно (+14 млрд руб., +0,4%).

Прирост средств на счетах эскроу в мае ускорился - 3,3% (+209 млрд руб.) после роста на 1,0% в апреле. Это может быть связано с замедлением ввода объектов в эксплуатацию и, как следствие, снижением объема раскрытия счетов эскроу (по предварительным данным, в мае 142 млрд руб. после 313 млрд руб. в апреле).

Госсредства в банках в мае уменьшились на 0,4 трлн руб. (-3,4%) - до 11,3 трлн рублей из-за доведения бюджетных средств до получателей. Средства Федерального казначейства сократились на 0,4 трлн руб., региональных бюджетов - практически не изменились (-14 млрд руб.).

На фоне сокращения госсредств несколько вырос спрос банков на привлечения от ЦБ - на 18,7% (261 млрд руб.) - до 1,7 трлн руб., главным образом за счет кредитов под залог нерыночных активов.