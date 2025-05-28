Средства юрлиц в банках РФ в апреле снизились на умеренные 0,7%, физлиц – ускорили рост до 2,8%

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в апреле 2025 года сократились на умеренные 0,7% (-394 млрд руб.) после значительного снижения в марте на 2,8%, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Основной отток средств компаний произошел в последнюю декаду апреля, в том числе из-за перечисления в бюджет налогов за I квартал 2025 года.

У юрлиц сократились только рублевые средства (-479 млрд руб., -1,0%), тогда как валютные немного выросли (+85 млрд руб., +0,9%). Объем средств компаний в банках на 1 мая 2025 года составил 57,4 трлн руб.

Средства населения в апреле значительно увеличились: на 2,8% (+1,6 трлн руб.) по сравнению с приростом в марте на 0,8% (+0,5 трлн руб.). Эту динамику регулятор объясняет в том числе индексацией социальных платежей с 1 апреля и более ранней выплатой детских пособий и пенсий (ее перенесли на конец апреля из-за майских праздников).

Остатки граждан на рублевых текущих счетах выросли в апреле на существенные 6,4% (+0,9 трлн руб.), тогда как увеличение средств на срочных вкладах в рублях сопоставимо с мартом - рост на 1,6% (+0,6 трлн руб.).

Рублевые средства населения в апреле выросли на 2,8% (+1,6 трлн руб.), средства в иностранной валюте - на 1,5% (+48 млрд руб.).

Прирост средств на счетах эскроу в апреле несколько замедлился: увеличился на 1,0% (или на 65 млрд руб.) после роста в марте на 1,7%. Объем раскрытия счетов эскроу сравним с мартовским - по предварительным данным, он составил около 300 млрд руб.

Объем средств населения на 1 мая достиг 59,4 трлн руб.

Объем госсредств в банках в апреле почти не изменился (-6 млрд руб., -0,1%), несмотря на крупные налоговые поступления из-за роста госрасходов, отмечает ЦБ. На 1 мая этот показатель составил 11,7 трлн руб.

Банки сократили объем привлеченных от ЦБ средств за месяц на 54,5% - до 1,4 трлн руб. за счет уменьшения кредитов под залог нерыночных активов (-1,8 трлн руб.). При этом ЦБ отмечает незначительный рост привлечения в ходе сделок репо.

"Благодаря притоку средств населения у банков несколько улучшилась ситуация с нормативом краткосрочной ликвидности (НКЛ), что позволило им заместить кредиты от Банка России более выгодными сделками репо. Кроме того, кредитные организации стали активнее привлекать средства на денежном рынке по более низким ставкам", - подчеркивает Банк России.

Ранее кредиты под залог нерыночных активов позволяли системно значимым кредитным организациям (СЗКО) поддерживать требуемый уровень НКЛ. Поскольку с начала 2025 года рост кредитования был сдержанным, а средства населения активно увеличивались, ситуация с НКЛ несколько улучшилась. СЗКО соблюдают норматив с запасом (текущий пороговый уровень выполнения НКЛ без безотзывных кредитных линий (БКЛ) не ниже 50%, с 1 июля 2025 года - не ниже 60%).