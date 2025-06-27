Акционеры "Норникеля" одобрили невыплату дивидендов за 2024 год

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Норильского никеля" на годовом собрании в пятницу одобрили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2024 год, сообщила компания.

Ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин говорил о нецелесообразности распределения дивидендов за счет кредитных средств в случае отсутствия положительного потока.

При этом скорректированный денежный поток "Норникеля" по итогам прошлого года составил $335 млн (на 75% меньше), хотя за первое полугодие был отрицательным на уровне $159 млн. Во втором полугодии прошлого года "Норникелю" удалось переломить ситуацию роста оборотного капитала: чистый оборотный капитал уменьшился за год на 3%, до $3 млрд, благодаря снижению запасов незавершенного производства и материалов, а также ослаблению рубля.

Рекомендация менеджмента "Норникеля" о невыплате дивидендов ГМК за 2024 год объясняется в т.ч. необходимостью распределения дивидендов среди акционеров Быстринского ГОКа, пояснял первый вице-президент - финансовый директор Сергей Малышев. У "Норникеля" есть обязательства в соответствии с акционерным соглашением по Быстринскому ГОКу, который принадлежит "Норникелю", "Интерросу" Владимира Потанина и китайскому фонду Hopu.

"Норникель" учитывает дивиденды, выплаченные неконтролирующим акционерам Быстринского, при расчете скорректированного свободного денежного потока.

"Норникель" в период действия соглашения акционеров с 2013 по 2023 год выплатил более $35 млрд дивидендов (с учетом buyback), из которых более $9 млрд пришлось на "Русал", контролирующий около 27% акций "Норникеля".

Финальные дивиденды 2021 года были последними, рассчитанными в соответствии с формулой. После этого "Норникель" в условиях дополнительных издержек на масштабную инвестпрограмму и необходимости менять систему реализации и логистику сократил дивиденды. По мнению "Русала", экономических причин для отказа от дивидендов нет, но эти меры могут повлиять на реализацию инвестпроектов алюминиевой компании.

Финальные дивиденды за 2022 год "Норникель" не распределял, ссылаясь на усиление геополитических рисков и новые вызовы для операционной и сбытовой деятельности компании, а также для успешной реализации стратегических проектов.

Финальные дивиденды за 2023 год "Норникель" также не начислял, так как выплаты за девять месяцев (в общей сложности около $1 млрд) перекрыли доступный для распределения акционерам денежный поток за весь год.

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет 37% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float - около 33%.