Потанин считает, что "Норникель" в 2026 г. найдет "комфортный баланс" между дивидендами и инвестициями

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Норильский никель", который не выплачивал дивиденды по итогам 2024 года и, вероятно, воздержится от распределения прибыли и по итогам 2025 года, в следующем году будет искать баланс между своими потребностями в деньгах и интересами акционеров, заявил президент и крупнейший совладелец ГМК Владимир Потанин.

Дивиденды за 2024 г "Норникель" не платил, следуя рекомендации менеджмента о нецелесообразности выплат за счет кредитных средств в случае отсутствия положительного потока, хотя по итогам прошлого года cкорректированный FCF вернулся в положительную зону, составив $335 млн. По итогам 2025 года Потанин также "не уверен" в перспективах выплаты, а вот в 2026 г. ситуация, по его словам, может измениться.

"Дело в том, что здесь тоже существует определенный внутренний конфликт интересов. Мне, как руководителю предприятия, конечно, интереснее все деньги оставить внутри и использовать их на развитие. Плюс у "Норникеля" все-таки довольно существенная задолженность. А обслуживание долга резко выросло. У нас на обслуживание долга уходит больше полутора миллиарда долларов. Уже больше 10% от нашей выручки. Это много. Поэтому долг тоже хорошо было бы сокращать. Но, с другой стороны, у нас уже приближается к 500 тыс. количество частных акционеров, физических лиц. И они, конечно, ждут дивидендов", - заявил Потанин в интервью "России 24".

"Поэтому у меня такой сложный конфликт. С одной стороны, для оздоровления ситуации в компании и развития нужно было бы как можно больше денег из финансового потока оставлять внутри компании. Но, тем не менее, есть какое-то ожидание выплаты дивидендов. Поэтому в 2026 году, я думаю, мы найдем более комфортный для наших акционеров баланс между использованием денег внутри компании и между дивидендами", - сказал он.

"Норникель" в период действия соглашения акционеров с 2013 по 2023 год выплатил более $35 млрд дивидендов (с учетом buyback). "Интеррос" Потанина сейчас владеет 37% акций "Норникеля", "Русал" - 26,4%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - около 4% акций. Free float - около 33%.

