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Акционеры "КАМАЗа" утвердили невыплату дивидендов за 2024 год

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "КАМАЗ" на годовом собрании в пятницу утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2024 год.

"В связи с отсутствием чистой прибыли ПАО "КАМАЗ" по результатам деятельности за 2024 год распределение прибыли не производить, дивиденды по акциям за 2024 год не выплачивать", - сообщила компания.

По итогам 2024 года "КАМАЗ" снизил чистую прибыль по МСФО в 28 раз, до 731 млн руб., выручка составила 393,7 млрд руб. (+6%). По РСБУ компания отразила 3,4 млрд руб. годового чистого убытка против 11,9 млрд руб. чистой прибыли годом ранее, выручка составила 323,4 млрд руб. (-9%).

За 2023 год "КАМАЗ" выплатил дивиденды в размере 4 руб. 49 коп. на акцию, всего - порядка 3,2 млрд руб., что составило около четверти от годовой чистой прибыли по РСБУ.

"КАМАЗ" - крупнейший российский производитель тяжелых грузовиков. Основным акционером является госкорпорация "Ростех" (47,1%).

КАМАЗ
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