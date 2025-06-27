В "Норникеле" допустили, что эскалация торговых войн отразится на выручке компании

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Эскалация торговых войн может отразиться на выручке ГМК "Норильский никель", но компания рассчитывает продать весь выпущенный в этом году объем, сообщил вице-президент - руководитель сбытового дивизиона компании Антон Берлин журналистам.

"Я надеюсь, что объем экспорта не изменится. Мы стараемся продать все, что производим. А вот выручка может измениться, потому что пошлины в конечном счете ложатся на потребителей", - сказал он.

Вице-президент также подтвердил, что производство "Норникеля" идет в соответствии с прогнозом на этот год.

Пока ситуация не повлияла на цены на металлы, так как еще действует мораторий на введение пошлин США.

Часть потребителей на фоне грядущих пошлин постаралась обзавестись запасами, но промышленные предприятия обычно избегают создавать запасы более чем на 1-2 месяца потребления, боясь купить дорого и выбиться из конкурентной среды, пояснил он. "Изменения не происходят в режиме реального времени. Промышленные компании на 70-80% (покупают металлы - ИФ) регулярным контрактом, а остальное покупают по принципу аукциона", - сказал он.

"Изменение ориентации международных торговых потоков пока невозможно смоделировать в деньгах. Половина продаж у нас в Китай, а Китай производит во многом на экспорт. Пока непонятно, какие пошлины будут для этой цепочки, где мы находимся в самом начале, и насколько это изменит объем продаж", - отметил Берлин.

"Норникель" непосредственно поставляет в США не так много (в 2022 году доля была 15% - ИФ), сказал он. Ключевым рынком с долей 50% стала Азия, на которую раньше приходилось 25%. Европа, которая ранее потребляла 50% продукции, сократила свою долю в продажах металла "Норникеля" до 25%. На Россию приходится 12-15% выручки.

В целом потребление металлов по-прежнему стагнирует, отметил Берлин. "Мы видим достаточно серьезный спад в Европе, которая была раньше нашим основным рынком сбыта. У нас есть рост в Китае, но он уже в единицах процентов, это не как было 20 лет назад, когда Китай рос на 20% ежегодно. Есть некоторое оживление в США", - сказал он.

Автомобилестроение, одна из основных сфер потребления металлов "Норникеля", так и не преодолело кризис, начавшийся во время пандемии. В 2019 году, когда было выпущено 97 млн автомобилей, предполагалось, что в 2025 году объемы вырастут до 120 млн автомобилей, но актуальный прогноз - только 91-92 млн штук.

"Десятки миллионов автомобилей за этот шестилетний период не произведены, соответственно, они не потребили металлы. Это сильно сказалось на экономике цветных и драгоценных металлов", - сказал вице-президент "Норникеля". Потребительский спрос также сильно затормозился в тратах из-за роста процентных ставок.