В "Норникеле" сообщили, что рост цен на платину позитивен для палладия

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Рост цен на платину открывает "окно возможностей" для палладия, спрос на который может возрасти, так как производители автокатализаторов ускорят замещение платины более дешевым и близким по характеристикам драгметаллом, сообщил вице-президент - руководитель сбытового дивизиона "Норникеля" Антон Берлин журналистам.

"Подъем цен на платину на самом деле позитивен для палладия, потому что открывает окно возможностей. Ценность в использовании примерно сопоставима", - сказал он.

"Когда был большой перекос цен, когда палладий был в два раза дороже платины, [производители катализаторов] старались использовать меньше палладия и больше платины. Если платина оторвется еще сильнее [сейчас разрыв там больше $300], это подтолкнет автокатализаторные компании к тому, чтобы сокращать долю платины, увеличивать загрузки палладия", - пояснил вице-президент "Норникеля".

Между тем, производство катализаторов, которое восстанавливалось по сравнению с самыми неудачными для рынка металлов годами (2020-2021 гг), все еще хуже, чем хотелось, подчеркнул Берлин. Этому несколько помогает сокращение предложение: в первую очередь собираемость из ломов.

Подъем платины во многом связан с увеличением спроса на неё в ювелирной промышленности, прежде всего в Китае, на фоне роста цены на золото, сообщил топ-менеджер.

"Золото очень дорогое на фоне платины. Рынок в принципе привык к другому соотношению, так как несколько десятков лет платина была самым дорогим ювелирным металлом. Сейчас соотношение перевернулось, разница почти в три раза. Внешне белое золото от платины, тем более с покрытием из родия, совершенно не отличить", - объяснил Берлин.

Рынок палладия в 2025 году будет близок к балансу, считает "Норникель".

Спрос достаточно "нервный", во многом потому, что китайские потребители очень оппортунистичны, пояснил Берлин. "Они внимательно смотрят за текущими ценами: когда идет провал цен, появляется спрос; как только идет подъем - спрос от Китая исчезает. Это сильно отличается от модели западного рынка, где, как правило, компании покупают по каким-то стандартным контрактам, где зафиксированы ежемесячные объемы", - сказал Берлин.

Рынок никеля по-прежнему характеризуется перепроизводством из-за высоких объемов выпуска в Индонезии, где производители почти не несут экологические обязательства. Но рудная база Индонезии, которой хватило бы на 50 лет ответственной добычи, истощена до состояния, позволяющего выпускать в течение семи-восьми лет, уточнил он.

Топ-менеджер уточнил, что палладиевый фонд "Норникеля" (GPF) продолжает осуществлять свою деятельность, не уточнив возможные объемы покупок и другие связанные с ним детали.