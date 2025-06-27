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Рубль в пятницу слегка подешевел в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань немного укрепился на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль опустился перед выходными днями и в ожидании новостей от Евросоюза, который собирается принять 18-й пакет антироссийских санкций.

Поддержку рублю оказала подготовка экспортеров к налоговым выплатам. В понедельник, 30 июня, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 10,925 руб., что на 0,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 25,68 копейки, до 78,4685 руб./$1, и увеличил курс евро на 61,84 копейки, до 92,2785 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"В течение недели рубль продолжил торговаться в узком диапазоне 10,85-11 за юань. Поддержку курсу могла оказывать подготовка экспортеров к уплате налогов (30 июня), которые, по нашим оценкам, будут немного меньше чем в мае. На неделе ЦБ опубликовал параметры операций с валютой в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 года, которые остались практически без изменений в сравнении с предыдущим периодом. Таким образом, новые параметры окажут нейтральный эффект на курс рубля. На следующей неделе будет опубликован месячный объем операций с валютой Минфина с 7 июля. Как следствие, мы ожидаем, что чистые продажи валюты ЦБ могут снизиться с 7,4 до 6-7 млрд руб./день", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

Евросоюзу нужно активизировать усилия по принятию 18-го пакета антироссийских санкций, говорится в заявлении, принятом саммитом ЕС.

"Европейский совет призывает к дальнейшим мерам против российского "теневого флота", который Россия использует для обхода санкций, в связи с этим призываем быстро принять новый пакет санкций", - отмечается в документе. В нем также говорится о необходимости усиления борьбы с обходом действующих ограничений.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз, возможно, в скором времени согласует 18-й пакет санкций против России. "Вероятно, мы в скором времени сумеем завершить эту работу", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу по итогам саммита ЕС.

ЦБ РФ сохраняет осторожный подход к смягчению денежно-кредитной политики, продолжит снижать ставку, убедившись в устойчивости тренда по замедлению инфляции, пока видит в динамике цен риски, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Чебоксарском экономическом форуме.

Банк России в июне вопреки ожиданиям большинства участников рынка снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 20% годовых.

"Да, мы снизили ставку на июньском заседании, но мы пока смотрим весьма осторожно на дальнейшую траекторию ключевой ставки", - отметил советник председателя ЦБ.

Прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год (19,5-21,5%) предполагает, что "к концу года ставка может еще на несколько пунктов снизиться", добавил он.

"Но только в том случае, если все будет развиваться в соответствии с нашим базовым прогнозом, если не прилетят какие-то "черные лебеди", не произойдут какие-то новые шоки, экономика не столкнется с какими-то новыми шоками", - подчеркнул Тремасов.

Банк России, скорее всего, продолжит снижение ключевой ставки в июле текущего года, аргументы для ускорения шага ее снижения продолжают нарастать, говорится в обзоре аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

Недельная инфляция на потребительском рынке не изменилась (0,04%), а оценочный годовой уровень показателя роста цен продолжил плавное снижение и уже составляет 9,5%, констатирует эксперт.

"Рост цен в промышленности зачастую является опережающим индикатором для ценовой динамики в потребительском сегменте. Полагаем, что сейчас именно тот случай, так как дефляционные процессы постепенно распространяются от сырьевых секторов к обрабатывающим и отражают системное охлаждение спроса", - пишет Попов. По его мнению, Банк России продолжит снижение ключевой ставки в июле, "аргументы для ускорения шага снижения ставки продолжают нарастать".

Нефть

Цены на нефть растеряли рост первой половины дня и слегка понижаются вечером в пятницу.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составляет $67,67 за баррель, что на 0,01% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,11%, до $65,23 за баррель.

Министерство коммерции КНР подтвердило, что Пекин пришел к соглашению с Вашингтоном по реализации достигнутых ранее договоренностей, сообщает в пятницу The Global Times. "Китайская и американская стороны (...) утвердили детали реализации договоренностей, достигнутых в рамках торговых переговоров в Женеве", - приводит The Global Times выдержки из заявления ведомства.

В нем отмечается, что Китай "пересмотрит и одобрит заявки на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю, в соответствии с законодательством и нормативными актами". США, со своей стороны, отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая, отметили в китайском министерстве.

Инвесторы также ждут очередного заседания ОПЕК+, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе. Оно запланировано на 6 июля.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с), с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с.

Западные СМИ писали со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия хотела бы сохранить такой же темп и в августе.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно понизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 июня опустилась на 2 базисных пункта, до 19,71% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц упала в пятницу на 4 базисных пункта, до 20,39% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 2 базисных пункта, до 21,26% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев не изменилась относительно четверга и осталась на отметке 21,93% годовых.

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