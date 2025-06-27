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Авто финанс банк выплатит "АвтоВАЗу" 3,5 млрд руб. дивидендов за 2024 год

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Единственный акционер Авто финанс банка (ранее РН банк), "АвтоВАЗ", принял решение о выплате банком дивидендов за 2024 год в размере 3,5 млрд руб., говорится в материалах кредитной организации.

Оставшуюся часть прибыли за прошлый год в размере 318,3 млн руб. решено оставить нераспределенной.

Чистая прибыль банка по итогам 2024 года выросла на 20% и составила 3,8 млрд руб. Процентные доходы увеличились на 34,3% до 7,88 млрд руб. Расходы на резервы выросли в 2,1 раза до 1,38 млрд руб. Чистые процентные доходы после создания резервов увеличились на 24% - до 6,49 млрд руб.

В июне 2023 года "АвтоВАЗ" приобрел 100% акций РН банка у холдинговой компании BARN B.V., после чего РН банк получил название Авто финанс банк. Уставный капитал кредитной организации составляет 6,1 млрд руб., разделен на 4,335 млн обыкновенных акций стоимостью 1,4 тыс. рублей.

Бизнес-профиль банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам первого квартала 2025 года банк занял 42-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

АвтоВАЗ Авто финанс банк
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