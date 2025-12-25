Поиск

"АвтоВАЗ" рассчитывает получить годовую прибыль

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" завершит 2025 год с прибылью, заявил журналистам глава "Ростеха" (совладелец автопроизводителя) Сергей Чемезов.

"Последняя встреча у нас была с Максимом Соколовым, генеральным директором "АвтоВАЗа" - он сказал, что все-таки год они заканчивают с прибылью. Хотя была ситуация очень сложная", - сказал он.

"Конечно, воевать с китайскими производителями очень сложно. Они все-таки субсидируются очень серьезно государством, поэтому цена, конечно, не конкурентоспособна с нами", - добавил Чемезов.

"АвтоВАЗ", несколько лет подряд не раскрывающий финансовую отчетность, по итогам текущего года планирует отработать без убытка четвертый год подряд, заявил ранее Соколов "Ведомостям". Объем инвестиций компании в следующем году, по его словам, предполагается на уровне 42 млрд рублей.

