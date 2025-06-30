Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,7% в начале основной сессии торгов

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник растет на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и в целом нейтральной геополитической новостной повестки, сдерживающими факторами для покупателей выступают проседающая нефть (августовский фьючерс на Brent просел ниже $68 за баррель) из-за ослабления напряженности на Ближнем Востоке, а также риски новых санкций Запада в отношении России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,7%, лидируют в росте акции ПАО "Группа Позитив" (+3,9%), Совкомбанка (+3,3%), АФК "Система" (+2,2%).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2825,18 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1134,2 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 июня, составляет 78,4685 руб. (+25,68 копейки).

Подорожали также акции "Северстали" (+2,1%), "НЛМК" (+1,9%), "ММК" (+1,7%), "МТС" (+1,6%), "ВК" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,2%), "Группы компаний ПИК" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), ОК "Русал" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Т-Технологий" (+0,9%), Сбербанка (+0,7% и +0,8% "префы"), "Роснефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +1% "префы"), "Татнефти" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Нынешний диалог с администрацией президента США носит дружеский характер, Москва рассчитывает на реальные сдвиги, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нормальный идет разговор. Он пока еще не привел к радикальным решениям или изменениям всей картины наших двусторонних отношений. Но сама работа носит полезный характер и несет характер дружеского партнерского общения", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прорабатывается, но пока не перешел в практическую плоскость, о времени и месте ее проведения сказать трудно, но она возможна в любой момент, заявил Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин на текущей неделе примет участие в саммите БРИКС по видеоконференцсвязи, сообщила программа "Москва. Кремль. Путин" (телеканал "Россия-1", ВГТРК). Также в графике президента на неделе - совещание с правительством и совещание по развитию новых регионов РФ. Кроме того, у президента запланированы другие международные контакты и мероприятия по линии Агентства стратегических инициатив.

В Сенате США будут готовы с 7 июля рассмотреть законопроект, подразумевающий введение санкций против России, заявил в минувшее воскресенье конгрессмен Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). "Мы продвинем законопроект, это разрешено сделать в первый же день после июльского перерыва в работе Сената", - сказал Грэм в эфире телеканала ABC.

По его утверждению, в субботу президент США Дональд Трамп сообщил ему лично о том, что "наступило время продвигать законопроект". "Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, на ваши поставки в США будет наложена пошлина в 500%. Индия и Китай покупают 70% российской нефти. Президент сможет ввести пошлины в отношении Китая, Индии и других стран", - заявил Грэм, рассказывая о мерах, содержащихся в законопроекте о санкциях.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", нефть остается под давлением продаж. В пятницу вечером стало известно, что ОПЕК+ может рассмотреть очередное увеличение квот на нефтедобычу на 411 тыс. б/с начиная с августа. Новость не является неожиданной для участников нефтяного рынка, так как ранее сообщалось, что Саудовская Аравия заинтересована в сохранении текущих темпов наращивания нефтедобычи. Тем не менее, цены на нефть реагируют снижением - котировки сентябрьских контрактов на Brent откатились ниже $67 за баррель.

В целом на российском рынке акций складываются благоприятные предпосылки для дальнейшего восстановления фондовых индексов. Текущие показатели инфляции и, как следствие, более устойчивые ожидания относительно перспектив снижения ключевой ставки ЦБ РФ поддерживают на плаву позитивные настроения на рынке облигаций, что со временем благоприятно отразится и на динамике фондовых индексов. Слабая динамика нефтяных котировок выступает сдерживающим фактором, однако потенциальное ослабление рубля, в случае дальнейшего снижения процентных ставок, окажет поддержку доходам представителей нефтегазового сектора. При прочих равных баланс рисков складывается в пользу восстановления фондовых индикаторов в направлении 2900 пунктов по индексу МосБиржи, считают эксперты компании "Цифра брокер".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает сохранения инерционного роста индекса МосБиржи. "Допускаем попытки подъема индекса МосБиржи в район 200-дневной средней (2846 пунктов), целевым на сегодня видим диапазон 2790-2850 пунктов. Для развития роста рынку необходима либо подпитка значимыми новостями (в фокусе - геополитика и ДКП), либо улучшение ситуации на рынке нефти", - полагает Локтюхов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также считает, что вероятность роста рынка акций РФ увеличилась.

В пятницу индекс МосБиржи превысил 2800 пунктов, тем самым состоялся выход вверх из "сходящегося треугольника", а также пробой этого рубежа сопротивления. Сложились хорошие технические предпосылки для продолжения роста с целью 3000 пунктов. Однако на быстрое и безоткатное движение рассчитывать не стоит, по характеру торгов явно видно, что особого желания покупать нет, как и свободных средств для этого, считает эксперт.

"Геополитика улучшается - 18-й пакет санкций в отношении России не принят. Однако появилась информация, что президент США Дональд Трамп в понедельник может сделать важное заявление в отношении России. Снятие напряжения между Израилем и Ираном закономерно привело к падению цен на нефть. Не исключено, что на текущей неделе нефть будет торговаться с тенденцией к снижению в ожидании, что в выходные ОПЕК+ опять примет решение о повышении квот добычи. Учитывая сильный рубль, покупать акции нефтяных компаний в таких условиях нет смысла", - полагает Антонов.

Зарубежные фондовые площадки

В США индексы акций в минувшую пятницу выросли на 0,5-1% во главе с Dow, при этом обновил свой максимум индекс S&P 500 (+0,5%, до 6173 пунктов); инвесторы следили за развитием событий в мировой торговле, оценивали статданные и новости компаний.

Министерство коммерции КНР подтвердило, что Пекин пришел к соглашению с Вашингтоном по реализации достигнутых ранее в Женеве торговых договоренностей, сообщила в пятницу The Global Times.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,6%).

Промышленное производство в Японии в мае выросло на 0,5% относительно предыдущего месяца, согласно предварительным данным министерства экономики, торговли и промышленности. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,5%. В годовом выражении промпроизводство снизилось на 1,8%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 49,7 пункта по сравнению с 49,5 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Это максимальный уровень за три месяца. Аналитики в среднем также прогнозировали повышение до 49,7 пункта, по данным Trading Economics. Тем не менее, значение индикатора третий месяц остается ниже отметки 50 пунктов, что указывает на ослабление активности в промышленном секторе.

Розничные продажи в Германии в мае упали на 1,6% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,5%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в апреле снижение розничных продаж составило 0,6%, а не 1,1%, как сообщалось ранее.

Нефть

На нефтяном рынке нутром в понедельник цены продолжают снижение после максимального с 2023 года падения по итогам прошлой недели.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $67,47 за баррель (-0,5% и -0,2% в пятницу), августовская цена фьючерса на WTI - $65,07 за баррель (-0,7% и +0,4% в пятницу).

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Начальник генштаба иранских вооруженных сил Ирана Абдолрахим Мусави в выходные дал понять, что скептически оценивает возможность длительного сохранения режима прекращения огня с Израилем.

При этом президент США Дональд Трамп заявил на Fox News, что может поддержать смягчение санкций в отношении Тегерана, если Иран продемонстрирует мирный настрой.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 12%, WTI - на 11,3%. Падение цен стало максимальным с марта 2023 года.

Внимание трейдеров смещается на очередное заседание ОПЕК+ 6 июля, на котором будет принято решение относительно объемов добычи в августе.

"Восьмерка" стран-добровольцев ОПЕК+ готова рассмотреть на июльском заседании возможность очередного наращивания квот на добычу на 411 тыс. баррелей в сутки, сообщили иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начали разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решили увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с.