Рубль утром слегка снижается к юаню после завершения налогового периода июня

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно подрастает на Московской бирже утром во вторник. Рубль слегка опускается после завершения накануне июньского налогового периода. В понедельник компании-экспортеры перечислили в бюджет НДФЛ, НДС, НДПИ, страховые взносы, налог на прибыль и акцизы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9205 руб. (+0,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,93 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"По итогам понедельника на валютном рынке позиции рубля практически не изменились, а юань потерял символические 0,05%, продолжив торговаться чуть выше 10,9 руб. Сегодня мы также не ожидаем существенных движений на валютном рынке. Снижение поддержки со стороны экспортеров в связи с прохождением вчера пика налоговых выплат уменьшает возможности рубля по выходу на новые максимумы. Также это может привести к попыткам юаня перейти к росту. Отметим, что национальную валюту продолжает поддерживать спрос на рублевые активы, что будет сдерживать продажи в рубле и не позволит юаню продемонстрировать сильное укрепление. В сложившихся обстоятельствах сегодня ожидаем продолжение движения пары юань/рубль в нижней половине диапазона 10,8-11,3 руб./юань. При этом китайская валюта может попытаться в ходе сессии протестировать сопротивление на отметке 11 руб.", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Банк России с 1 июля по 30 декабря будет осуществлять операции с иностранной валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином РФ объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд рублей в день. С 1 по 4 июля ЦБ будет продавать валюту на 7,45 млрд рублей в день.

Банк России на июльском заседании может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.), если в пользу этого будут говорить поступающие данные, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Решение на июльском заседании будет диктоваться степенью нашей уверенности в том, что инфляция движется по той траектории, которая обеспечит возвращение к инфляции 4% в 2026 году. Если данные, которые к этому моменту поступят - по экономике, по рынку труда, по кредитной активности, по самой инфляции, по инфляционным ожиданиям, будут говорить о том, что замедление инфляции до 4% согласуется и с более значимым шагом, то такой вариант также будет рассмотрен. Такое решение будет зависеть от баланса мнений", - заявил Заботкин в понедельник в кулуарах Летней школы Банка России.

Он добавил, что ЦБ может рассмотреть более значимые варианты снижения, чем на заседании в июне.

Цены на нефть

Цены на нефть развернулись вверх и немного повышаются утром во вторник, инвесторы сократили активность перед заседанием ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $66,87 за баррель, что на 0,21% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднимаются на 0,18%, торгуются на уровне $65,22 за баррель.

Восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман) готовы рассмотреть на заседании 6 июля возможность наращивания квот на добычу в августе на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщили ранее иностранные СМИ со ссылкой на делегатов.

"Восьмерка" стран-добровольцев, до этого ограничившая добычу нефти на 2,2 млн б/с, с апреля начала разворачивать ограничения и три месяца подряд - в мае, июне и июле - решила увеличить добычу ускоренно, на 411 тыс. б/с вместо ранее планировавшихся 130-140 тыс. б/с.

Если квоты на добычу в августе будут повышены на такую же величину, как в предыдущие три месяца, общий размер повышения с начала года составит 1,78 млн б/с, или 1,5% глобального спроса.

Также на нефтяные котировки давит снижение геополитических опасений в условиях сохранения перемирия между Израилем и Ираном.