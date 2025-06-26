ЦБ во II полугодии будет проводить операции с валютой с корректировкой на продажи в размере 8,94 млрд руб. в день

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Банк России с 1 июля по 30 декабря 2025 года будет осуществлять операции с иностранной валютой исходя из корректировки анонсируемого ежемесячно Минфином России объема регулярных операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,94 млрд рублей в день, говорится в сообщении ЦБ.

В I полугодии эти операции корректировались на продажи в размере 8,86 млрд рублей в день.

Минфин ранее сообщил, что с 6 июня по 4 июля 2025 года будет покупать валюту эквивалентом 1,49 млрд рублей в день. Таким образом, Банк России с 1 по 4 июля 2025 года будет осуществлять продажу валюты в объеме 7,45 млрд рублей в день.

Ежедневный объем операций во втором полугодии 2025 года определяется исходя из анонсируемых Минфином объемов операций с валютой, скорректированных на сальдированную величину:

- разницы объема отложенных с 28 ноября по 31 декабря 2024 года регулярных операций в рамках бюджетного правила (117,6 млрд рублей) и объема расходования средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила за 2024 год (1,3 трлн рублей). Это предполагает продажу валюты в размере 1 трлн 182,4 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на весь 2025 год - 4,79 млрд рублей в день);

- продаж валюты в объеме чистого инвестирования средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях в первом полугодии 2025 года в размере 539,3 млрд рублей (с учетом равномерного распределения на второе полугодие 2025 года - 4,15 млрд рублей в день).

ЦБ опубликует информацию об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на первое полугодие 2026 года в конце декабря 2025 года.