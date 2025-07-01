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Канада начала экспорт СПГ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Shell Canada Energy, аффилированная с британо-нидерландским нефтегазовым гигантом Shell, объявила об отправке первого груза СПГ с проекта LNG Canada на западном побережье Канады.

Загруженный СПГ танкер Gaslog Glasgow отправился в Азию, сообщили в LNG Canada. Это первая экспортная поставка СПГ из Канады, пишет Reuters.

Чуть более недели назад LNG Canada подтвердил факт производства первой партии СПГ. Завод находится в Китимате (провинция Британская Колумбия) и является первым крупным североамериканским СПГ-проектом с прямым доступом к тихоокеанскому побережью.

LNG Canada - совместное предприятие Shell (40%), Petronas (25%), PetroChina Co. (15%), Mitsubishi Corp. (15%) и Korea Gas (5%). Две линии завода будут иметь общую мощность в 14 млн тонн в год, при этом партнеры прорабатывают принятие в следующем году окончательного инвестиционного решения об удвоении его мощности.

Проект считается крупнейшей инвестицией частного сектора в экономику Канады. Стоимость его строительства составила около 40 млрд канадских долларов ($29,4 млрд).

Shell Канада LNG Canada
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