Поиск

Goldman Sachs прогнозирует снижение ставки ФРС уже в сентябре

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Goldman Sachs Group пересмотрел прогноз по процентной ставке Федеральной резервной системы США и теперь ожидает, что первое снижение состоится уже в сентябре, а не в декабре, как предполагалось ранее.

Как говорится в записке аналитиков банка под руководством Яна Хациуса, банк теперь ждет трех снижений ключевой ставки в текущем году (на 25 базисных пунктов каждое): в сентябре, октябре и декабре. В результате ставка опустится к концу года до 3,5-3,75%.

В 2026 году эксперты банка прогнозируют еще два понижения стоимости заимствований, хотя ранее предполагалось, что диапазон в 3,5-3,75% станет для ставки по федеральным кредитным средствам окончательным.

Причиной пересмотра прогноза стало менее значительное, чем ожидалось, влияние импортных пошлин на инфляцию в Соединенных Штатах.

"Ранее мы ожидали снижения ставки в декабре, потому что полагали, что пиковое влияние пошлин на инфляцию придется на лето, сделав более раннее снижение некомфортным, - написали аналитики. - Однако предварительные данные говорят о том, что влияние тарифов будет меньше, чем мы ожидали, а действие иных дезинфляционных сил оказалось более выраженным".

США ФРС Goldman Sachs Ян Хациус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

Ущерб 15 крупных туроператоров из-за конфликта Ирана и Израиля оценен в 300 млн рублей

Минпромторг поддерживает скорейшее распространение закона о локализации такси на каршеринг

Минпромторг стремится не допустить 40%-го падения авторынка в 2025 году

Погрузка на сети РЖД в июне снизилась на 9,2%

В SuperJob сообщили о росте зарплаты курьера в Москве до 135 тысяч рублей

В SuperJob сообщили о росте зарплаты курьера в Москве до 135 тысяч рублей

"РусГидро" завершило переезд из Москвы в Красноярск

"РусГидро" завершило переезд из Москвы в Красноярск

Собрание акционеров группы "Русагро" не состоялось

ГК "Эфко" получила согласие ФАС на приобретение производителя "Олейны"

ГК "Эфко" получила согласие ФАС на приобретение производителя "Олейны"

Фондовые индексы США выросли в понедельник, Nasdaq и S&P обновили рекорды

Фондовые индексы США выросли в понедельник, Nasdaq и S&P обновили рекорды
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана407 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6644 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });