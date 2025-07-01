Goldman Sachs прогнозирует снижение ставки ФРС уже в сентябре

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Goldman Sachs Group пересмотрел прогноз по процентной ставке Федеральной резервной системы США и теперь ожидает, что первое снижение состоится уже в сентябре, а не в декабре, как предполагалось ранее.

Как говорится в записке аналитиков банка под руководством Яна Хациуса, банк теперь ждет трех снижений ключевой ставки в текущем году (на 25 базисных пунктов каждое): в сентябре, октябре и декабре. В результате ставка опустится к концу года до 3,5-3,75%.

В 2026 году эксперты банка прогнозируют еще два понижения стоимости заимствований, хотя ранее предполагалось, что диапазон в 3,5-3,75% станет для ставки по федеральным кредитным средствам окончательным.

Причиной пересмотра прогноза стало менее значительное, чем ожидалось, влияние импортных пошлин на инфляцию в Соединенных Штатах.

"Ранее мы ожидали снижения ставки в декабре, потому что полагали, что пиковое влияние пошлин на инфляцию придется на лето, сделав более раннее снижение некомфортным, - написали аналитики. - Однако предварительные данные говорят о том, что влияние тарифов будет меньше, чем мы ожидали, а действие иных дезинфляционных сил оказалось более выраженным".