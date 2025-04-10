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Goldman Sachs отозвал прогноз рецессии в США после приостановки пошлин

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group в среду повысили оценку вероятности наступления рецессии в США до более 50%, однако уже через несколько часов отозвали этот прогноз после того, как президент Дональд Трамп объявил о приостановке вступления в силу большинства импортных пошлин на 90 дней.

"Ранее сегодня, до заявлений Трампа, мы перешли к прогнозу рецессии в ответ на дополнительные пошлины в отношении конкретных стран, вступившие в силу сегодня утром, - написала в среду команда аналитиков Goldman под руководством Яна Хациуса. - Теперь мы возвращаемся к прежнему прогнозу, в котором рецессии в базовом сценарии не случится".

Незадолго до заявлений президента эксперты Goldman обнародовали прогноз, согласно которому вероятность рецессии в США в ближайшие 12 месяцев составляет 65%. Теперь эта вероятность понижена до 45%.

Вскоре после этого Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных импортных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. Китая эта приостановка не коснется - наоборот, тарифы в отношении китайского импорта повышаются до 125%.

США смягчили позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент. Он подтвердил, что "пауза" касается только ответных пошлин, и на время приостановки в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

При этом аналитики Goldman предупредили, что даже в текущем сценарии повышенные пошлины окажут негативное влияние на экономическую активность в США. Они полагают, что американская экономика в 2024 году вырастет всего на 0,5%.

Goldman Sachs Дональд Трамп США Китай
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